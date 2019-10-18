НИКИ получил патент на эксклюзивную конструкцию нефтепогружного кабеля

АО «НИКИ г. Томск» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединивший кабельные активы УГМК) запатентовало свою эксклюзивную разработку - электрический кабель для установок погружных электронасосов.

Речь идет о конструкциях нефтепогружного кабеля с длительно допустимой температурой нагрева жил плюс 130 и 140 градусов. Данные изделия выпускаются на заводе «Сибкабель», имеют три токопроводящие жилы и основную изоляцию из термостойкого блоксополимера. Поверх наружного слоя изоляции наложен защитный слой из экструдированного фторопласта. Он герметичен и хорошо предохраняет основную изоляцию от воздействия агрессивных веществ при повышенных температурах. Далее идут общая обмотка из нетканого полотна и броня, защищающая кабель от механических повреждений.

«Фторопласты имеют высокую термостойкость в диапазоне температур от плюс 140 до 250°С, высокие диэлектрические показатели и высокую химическую стойкость. Защитный слой, выполненный из фторопласта методом экструзии, обладает повышенной прочностью и долговечностью. Высокие показатели защитного слоя и основной изоляции токопроводящих жил в совокупности позволяют повысить рабочую температуру кабеля, его надежность и срок службы», - говорится в описании к патенту.

Конструкция кабеля уже востребована у нефтяных компаний.

«Мы получили хороший отклик от заказчика по конструкции кабеля. В настоящее время его партия, отгруженная в начале лета, находится на эксплуатации. Предполагаем, что спрос на эту продукцию будет только расти, так как нефтяная отрасль предъявляет повышенные требования к качеству, надежности и сроку службы кабельных изделий. Условия нефтедобычи ужесточаются, и серийные конструкции кабелей уже не могут закрыть все потребности отрасли», - отметил начальник бюро по кабелям для установок погружных электронасосов АО «Сибкабель» Денис Патлин.

Стоит добавить, что в августе текущего года на заводе модернизировали оборудование для выпуска нефтепогружных кабелей, что позволит увеличить объемы производства изделий с фторопластовой оболочкой.