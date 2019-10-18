Началось заполнение газом первой нитки "Турецкого потока" в рамках пуско-наладки

Проектная компания South Stream Transport ("дочка" "Газпрома"), занимающаяся строительством "Турецкого потока", начала заполнение газом первой нитки газопровода. Об этом говорится в сообщении проектной компании.

Это завершающий этап испытаний перед вводом газопровода в эксплуатацию, отмечают в компании. Пуско-наладочные работы на морском участке начались после того, как обе нитки были сертифицированы аттестующим органом компании DNV-GL.

Заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов. Коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года.

Заполнение второй нитки "Турецкого потока" газом начнется после того, как будет закончено заполнение первой нитки.

South Stream Transport также отмечает, что строительные работы на приемном терминале в Турции в настоящее время находятся в завершающей стадии, параллельно оператор турецкой газотранспортной сети Botas выполняет комплекс мероприятий по строительству первого сухопутного участка для соединения "Турецкого потока" с газотранспортной сетью Турции.

Проект "Турецкий поток" предполагает прокладку газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию. Мощность каждой нитки составляет 15,75 млрд куб. м газа в год.

Фото © Павел Бушуев/ТАСС