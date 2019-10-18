Развитие промышленности: волгоградские предприятия ставят производственные рекорды

Инвестиции в модернизацию и обновление оборудования предприятий Волгоградской области дают результат. Филиал «Волгоградский» АО «Северсталь канаты» установил производственный рекорд, выпустив на канатных машинах сигарного типа 2 541 километр прядей. Такой показатель достигнут впервые за последние пять лет.

По информации пресс-службы предприятия, входящего в ГК «Северсталь-метиз», рекорд установлен на модернизированных прядевьющих машинах сигарного типа, на которых изготавливают канаты диаметром от 20 до 39 миллиметров. В августе их оснастили современной электроникой, заменили вытяжной и приемный механизмы. Кроме того, здесь запустили в эксплуатацию шесть канатных машин и четыре перемоточных стана. Масштабное обновление оборудования продолжается: к концу 2019 года в Волгограде запланирован запуск производства проводов.

По данным облпромторга, с начала 2019 года, помимо волгоградского филиала «Северсталь канаты» инвестпроекты завершили и другие компании. Так, ООО «Пласткаб» ввел в эксплуатацию современную линию по выпуску линейки пластикатов («одежды» для кабелей), ООО «Хэнань (Восток) Средства гигиены» закончили первый этап производства по выпуску гигиенических средств, ООО СП «Волгодеминойл» завершило проект по освоению нефтегазоконденсатного месторождения «Молодежное». До конца года завершится реализация еще 11 инвестпроектов на общую сумму более 12 миллиардов рублей.

Добавим, в регионе проводится системная работа, направленная на развитие промышленности, привлечение инвестиций. С 2014 по 2018 годы введены в строй 50 новых производственных объектов. Стратегические задачи по обеспечению промышленного роста на следующий период были рассмотрены губернатором Андреем Бочаровым в ходе отраслевой консультации с представителями индустриального сектора экономики Волгоградской области. Глава региона особенно подчеркнул важность внедрения инноваций и современных подходов к производству, расширение инструментов поддержки отрасли. До 2030 года сформированы планы по реализации 55 инвестпроектов на общую сумму 507 миллиардов рублей. Речь идет о модернизации и технологическом перевооружении существующих промышленных площадок, создании новых производств.

volgograd.ru