Тренды кибербезопасности обсудят на Skolkovo CyberDay

29-30 ноября в Инновационном центре «Сколково» пройдет Международная конференция по кибербезопасности Skolkovo CyberDay 2019. Организаторами мероприятия выступают Кластер информационных технологий Фонда «Сколково» и Межрегиональная общественная организация «Ассоциация руководителей служб информационной безопасности» (МРОО «АРСИБ»).

Главная цель Skolkovo CyberDay – поиск новых технологических подходов и решений для обеспечения информационной безопасности в бизнес-процессах компаний. Важной задачей мероприятия является поиск рыночных ниш для появления новых компаний.

Тема конференции этого года – «Трансформация угроз и решений кибербезопасности». Спикерами Skolkovo CyberDay станут представители компаний-лидеров в сфере информационной безопасности.

Основные темы Skolkovo CyberDay Conference 2019:

Трансформация угроз кибербезопасности;

Трансформация решений и технологий кибербезопасности;

Лучшие практики построения систем ИБ (CISO);

Безопасность критической информационной инфраструктуры;

Новые решения кибербезопасности;

Искусственный интеллект в ИБ;

Кибербезопасность транспортной инфраструктуры и кибер-физическая безопасность;

Small talks: Технологический вызовы ИБ.

Сергей Ходаков, директор по операционной работе Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»:

«В этом году конференция Skolkovo CyberDay посвящена актуальным вопросам трансформации киберугроз и построению систем кибербезопасности, отвечающих современным технологическим вызовам. Новым дискуссионным форматом мероприятия станет Small talks. Эксперты и руководители стартапов поделятся своими наработками и подходами к преодолению технологических барьеров в области кибербезопасности. Одной из важных тем форума станет применение технологии искусственного интеллекта для обеспечения безопасности коммерческих компаний и государственного сектора».

В рамках конференции Skolkovo CyberDay пройдут:

III Кубок CTF России – двухдневный масштабный турнир по информационной безопасности. 20 лучших региональных команд высших, средних и общеобразовательных учреждений России сразятся за звание чемпиона страны. Задачи, с которыми столкнутся участники, будут максимально приближены к реальной работе специалиста по информационной безопасности. В России такие соревнования проводятся уже 15-й год. Они соответствуют международным правилам Capture The Flag (CTF).

БИТ Москва – межотраслевая конференция, посвященная вопросам информационной безопасности. Мероприятие соберет директоров и ведущих специалистов крупнейших организаций и предприятий Центрального федерального округа в области информационных технологий.

Также в ходе двухдневной конференции будет анонсирован международный конкурс проектов Skolkovo Cybersecurity Challenge, который определит лучшие инновационные решения для защиты бизнеса и частных лиц от киберугроз. За четыре года в конкурсе приняли участие более 350 компаний. Победителями Skolkovo Cybersecurity Challenge становились сегодняшние лидеры ИТ-отрасли – Wallarm, Group-IB, SafeTech, Vulners, OzForensics.

Участники конкурса пройдут экспертизу у профильных специалистов, смогут найти партнеров и клиентов, создать или развить стартап с лидерским потенциалом. Полуфиналисты Skolkovo Cybersecurity Challenge выступят с питчами перед жюри конкурса. По итогам будет выбрано 3-5 финалистов. Они получат финансирование для реализации своего проекта.

Виктор Минин, председатель правления МРОО «Ассоциация руководителей служб информационной безопасности»:

«Форум CyberDay обладает высоким потенциалом для возникновения новых идей и создания инновационных инструментов предупреждения киберугроз. В мероприятии ежегодно участвуют не только компании из ИТ-отрасли, но и представители других сегментов рынка. Одной из первостепенных задач форума является повышение осведомленности о киберугрозах, которые могут приводить к большим финансовым и репутационным потерям. Мероприятие CyberDay служит этой цели».

Более полная информация о конференции Skolkovo CyberDay, конкурсе Skolkovo Cybersecurity Challenge и регистрация: https://cyberday.sk.ru/

Участие в мероприятии бесплатное.

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда – создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс. человек. Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м объектов. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится. Сайт: www.sk.ru

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