Заливка фундамента первой ветроустановки дала торжественный старт строительству второго ветропарка Росатома - "Кочубеевской ВЭС"

Ветроэлектростанция (ВЭС) мощностью 210 МВт с плановой годовой выработкой 496,7 млн кВт/ч появится в Кочубеевском районе Ставропольского края, где 84 ветроустановки будут установлены на участке площадью 725187м2. На строительстве этого самого крупного на сегодняшний день ветроэнергетического объекта на разных этапах строительства будет задействовано от 100 до 400 специалистов, включая подрядные организации.

Сегодня на площадке строительства ВЭС состоялась торжественная церемония заливки фундамента первой ветроустановки, в которой приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и заместитель генерального директора АО «НоваВинд» Андрей Нестерук. По давней традиции строителей-энергетиков на старте нового объекта в фундамент первой турбины почётные гости церемонии заложили часы.

«Сегодня с началом строительства крупнейшей в России Кочубеевской ветроэлектростанции Ставропольский край становится флагманом «зелёной энергетики» в России. У нас большие планы по развитию возобновляемых источников энергии. Уверен, все они будут реализованы, благодаря нашим надёжным партнёрам», - сказал Владимир Владимиров.

«Этот важный для нас день является результатом огромной работы, проделанной как специалистами ветроэнергетического дивизиона Росатома - АО «НоваВинд», так и властями Ставропольского края, с готовностью принимающими возобновляемую энергетику в регионе. Важно отметить, что к Кочубеевской площадке мы подходим более уверенно, уже имея большой задел технических решений, полученный при строительстве «Адыгейской ВЭС». Соглашением с Правительством края предусмотрено строительство ветроэлекстростанций общей мощностью до 400МВт, и я уверен, что «Кочубеевская ВЭС» - это только начало нашей работы в Ставрополье», - отметил Андрей Нестерук.

АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в области ветроэнергетики.

Всего, до 2023 г., предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт. Ветроэнергетические станции появятся в Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области.

АО «НоваВинд» является равноправным акционером совместного предприятия с голландским технологическим партнёром - компанией «Lagerwey». Совместное предприятие - «Red Wind B.V.» – было создано в ноябре 2017 г. Red Wind отвечает за поставки ветроустановок «под ключ». В феврале 2019 года Минпромторг, АО «НоваВинд» и «Red Wind B.V.» подписали специальный инвестиционный контракт на развертывание в Волгодонске на базе «Атоммаша» промышленного производства и сборки ключевых узлов ветроустановок. Планируемая серийная мощность производства составит порядка 96 комплектов в год. Объем инвестиций АО «НоваВинд» в производство оценивается в 955 млн рублей.