EnergyNet запускает в Крыму первый участок умной сети

До конца года в Крыму появится первый участок Цифрового района электросетей. Об этом рассказал заместитель руководителя рабочей группы EnergyNet Алексей Чалый. По его убеждению, средний возраст электрических сетей не только на полуострове, а и во всей стране, сейчас приближается к критическому.

Последние годы Алексей Чалый занимается решением вопроса: как модернизировать существующую инфраструктуру, оставаясь в рамках действующего тарифа на потребление электроэнергии. Направление EnergyNet Национальной технологической инициативы как раз предлагает строительство «умных сетей». Перед разработчиками стоит задача за счёт внедрения новых технологий обновить существенно постаревшие с момента распада Советского Союза «сетевые активы». Алексей Чалый рассказал, что рассчитывает на серьёзный эффект от ввода в эксплуатацию Цифрового района электросетей.

АЛЕКСЕЙ ЧАЛЫЙ, заместитель руководителя рабочей группы Energynet: «Примерно в 5 с лишним раз повысить надёжность. Обеспечить нормативное качество всем потребителям сети. Обеспечить доступность сети до 2022 года по прогнозу потребления всем потребителям в любой точке сети. Снизить потери на 40%. Да, это всё счётно. Трудоёмкость более, чем вдвое сократить при ликвидации аварий, теперь надо всё это увидеть.Ну а чего греха таить, такая технология применима для любой сетевой организации. Поэтому, рассчитываем применить её в случае успеха и для других стран тоже».

Пилотные проекты уже запущены в Калининграде, а также планировалось внедрить в Севастополе. Но местное Правительство во главе с экс-губернатором Дмитрием Овсянниковым оказалось не в состоянии реализовать стратегию модернизации сетевых активов города. В свою очередь инициативу перехватил соседний регион. Там сейчас реализуется Цифровой РЭС в Сакском районе Республики Крым.

АЛЕКСЕЙ ЧАЛЫЙ, заместитель руководителя рабочей группы Energynet: «В нём расположено 19 подстанций 35-10 кВ. 3 подстанции – 110-35-10 кВ. Это много. Тысяча километров сети 10 кВ, почти тысяча км по 35 кВ, почти тысяча км сети 0,4 кВ. Вот что такое основные активы. Почти тысяча трансформаторных подстанций. Вот это район сетевой».

Ожидается, что уже в этом году будет запущена первая часть Сакского РЭС.

АЛЕКСЕЙ ЧАЛЫЙ, заместитель руководителя рабочей группы Energynet: «Зависит это не только от нас, но и от организаций, которые обеспечивают легализацию. Подключение подстанций это ещё и серьёзный юридический процесс. Если всё случится, то первый кусок, значимый, где около 8 тысяч потребителей (не путать с количеством жителей – это кол-во счётчиков). Серьёзный кусок, 150 км воздушных линий, 5 подстанций. Серьёзный репрезентабельный кусок. Должен запуститься в конце года».

НТС