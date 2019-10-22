Инновационные материалы Ростеха повысят ресурс российских железных дорог

Госкорпорация Ростех разработает инновационные высокотехнологичные материалы для нужд ОАО «РЖД», которые позволят повысить надежность и безопасность работы железнодорожного транспорта. Новые отечественные материалы придут на замену используемой сейчас импортной продукции. Их планируется использовать при создании подвижного состава, строительстве железнодорожных вокзалов, ремонте и техническом обслуживании магистралей, в том числе в экстремальных климатических условиях.

Совместная работа предусматривает разработку и поставку полимеров, композитных материалов, изделий остекления и продукции химических производств.

«Ростех активно сотрудничает с РЖД, наши предприятия поставляют подвижной состав, программно-аппаратные комплексы, вычислительную технику, телекоммуникационное оборудование. Реализуют комплексные проекты по модернизации железных дорог и цифровизации железнодорожной инфраструктуры. Внедрение инновационных материалов – еще один перспективный вектор сотрудничества. Использование разработок Ростеха позволит повысить характеристики железнодорожного транспорта, увеличить ресурс магистралей, снизить расходы на обслуживание путей. Новые материалы планируется использовать, в частности, для высокоскоростных магистралей восточного направления и северных климатических районов», – рассказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Одним из таких материалов является полиэфирэфиркетон, разработчиком и единственным производителем которого в составе Ростеха является Институт пластмасс имени Г.С. Петрова. Это сверхустойчивый полимер, позволяющий значительно повысить надежность конструкций. Он выдерживает экстремальные температуры и высокие механические, а также электрические нагрузки.

«Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с РЖД, которое будет направлено, в первую очередь, на импортозамещение и повышение эффективности работы железнодорожной отрасли. Будем адаптировать отечественные материалы, разработки и технологии для производства продукции в интересах РЖД, а также для использования производителями подвижного состава», – отметил генеральный директор «РТ-Химкомпозита» Кирилл Шубский.

Основные направления сотрудничества были зафиксированы на совещании РЖД с представителями «РТ-Химкомпозита». Первым шагом в рамках сотрудничества станет дорожная карта с описанием сфер применения новых материалов и ожидаемых результатов. Ее разработку в настоящее время ведут специалисты РЖД и холдинга «РТ-Химкомпозита».