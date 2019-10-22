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Инвестиции (проекты)

Компания KUHN инвестирует 3 млрд рублей в строительство завода под Воронежем

Компания KUHN инвестирует 3 млрд рублей в строительство завода под Воронежем

22 октября 2019, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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Фото: правительство Воронежской области

Фото: правительство Воронежской области

Во вторник, 22 октября, в Воронеже состоялось совещание, на котором обсудили инвестпроект компании ООО «КУН Восток». Участие в нем приняли губернатор Александр Гусев и гендиректор фирмы Андрей Манзюк.

Как стало известно «Новости Воронежа», «КУН Восток» на территории Айдаровского сельского поселения, находящегося в Рамонском районе, будет строить завод по производству с/х техники. В России он станет первым таким заводом.

В общей сложности, объем инвестиций составит 3 млрд рублей. Пока вложили всего 380 млн рублей. Уже в рамках первой очереди создадут три десятка рабочих мест.

Сейчас компанию интересует возможность технологического присоединения завода к электросетям. Этот вопрос должен быть проработан до конца этой недели.

novostivoronezha.ru

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