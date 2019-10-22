Компания "Россети Центр" обеспечила электроснабжение одного из крупнейших мемориальных комплексов, посвящённых Великой Отечественной войне

«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» завершила комплекс мероприятий по технологическому присоединению мемориального комплекса Советскому солдату в Ржевском районе. Специалистами тверского филиала компании выполнен большой объем работ, предполагавший, в частности, проектирование и строительство комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и кабельно-воздушной линии 10 кВ, а также монтаж кабельной линии 0,4 кВ. Электроснабжение мемориала будет осуществляться от подстанции 110/35/10 кВ «Ржев».

Проект строительства Ржевского мемориала реализует Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства России и Беларуси, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин. Планируется, что по масштабу он войдёт в число пяти крупнейших мемориальных комплексов России, посвящённых Великой Отечественной войне.

Центральной скульптурой мемориала станет фигура воина: 25-метровый бронзовый монумент на стальном каркасе установят на 10-метровом насыпном кургане у деревни Хорошево. В настоящее время здесь идет подготовка к монтажу памятника. Создание архитектурного ансамбля предполагает масштабную инфраструктуру и комплексный проект развития прилегающей территории. Специально для мемориала разработана оригинальная система подсветки.

Как ожидается, открытие мемориального комплекса Советскому солдату в Ржевском районе, запланированное на май 2020 года, станет центральным событием торжеств, посвященных 75-летию Великой Победы.

«Наша компания работает в регионах, где во многом определялся исход Великой Отечественной войны, а по сути – и будущее всего человечества. И это накладывает особую ответственность. Для нас большая честь иметь возможность внести вклад в увековечивание памяти всех тех, кто приближал день Великой Победы. Надеемся, что новый мемориальный комплекс в Тверской области станет символом величия, смелости, героизма и силы духа нашего народа, вдохновит будущие поколения жить и работать, совершать трудовые подвиги и великие открытия на благо нашей Родины и во имя мира», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.