Крупнейшая ГАЭС России выработала 45 млрд киловатт-часов электроэнергии

Загорская ГАЭС выработала 45-миллиардный киловатт-час электроэнергии с начала эксплуатации, что сопоставимо с половиной годового потребления Москвы и Московской области. Предыдущий «юбилейный» миллиардный киловатт, сороковой, электростанция произвела в январе 2017 года.

Загорская ГАЭС мощностью 1200 МВт – крупнейшая из трех гидроаккумулирующих электростанций России. Она расположена на реке Кунья на северо-востоке Московской области. Пуск первого гидроагрегата состоялся в декабре 1987 года, на полную проектную мощность ГАЭС вышла в 2000 году. Средняя многолетняя выработка электроэнергии составляет 1,9 млрд кВт·ч.

Уникальность ГАЭС заключается в том, что она способна не только производить, но и аккумулировать электроэнергию, возвращая ее в энергосистему по мере необходимости. Это возможно благодаря тому, что шесть гидроагрегатов ГАЭС работают в двух режимах: во время утренних и вечерних пиков энергопотребления гидроагрегаты работают в генераторном режиме, вырабатывая электроэнергию; в ночное время – в насосном режиме, потребляя дешевую избыточную электроэнергию, перекачивают воду из нижнего бассейна в верхний аккумулирующий бассейн.

На протяжении более 30 лет Загорская ГАЭС является важнейшим узлом Объединенной энергетической системы Центра, обеспечивая ее стабильность и надежность. Кроме производства электроэнергии, станция выполняет общесистемные функции. Электростанция решает задачи по выравниванию суточной неоднородности графика нагрузок в энергосистеме Московской области, где преобладают маломаневренные ТЭЦ и ГРЭС. ГАЭС участвует в регулировании частоты и перетоков мощности в регионе и неоднократно использовалась как высокоманевренный резерв мощности.

В настоящее время на Загорской ГАЭС успешно реализуются мероприятия по модернизации. Осенью электростанция начала выдавать электроэнергию через новое распределительное устройство – КРУЭ 500 кВ. Это повысило надежность оборудования, т.к. в отличие от традиционных распределительных устройств открытого типа, КРУЭ защищено от неблагоприятных погодных явлений, пожаробезопасно, экономично в обслуживании.