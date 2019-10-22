На Атоммаше изготовили днище атомного реактора для второго блока АЭС "Аккую"

Днище является одним из элементов корпуса ядерного реактора и впоследствии будет приварено к обечайкам из которых состоит корпус

В Волгодонском филиале «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) изготовили днище атомного реактора для второго блока АЭС «Аккую».

Процесс изготовления днища начинается с момента поставки бесшовной круглой заготовки. Специалисты ее разрезают, нагревают в печи и под давлением пресса разгибают в квадратный лист металла размером 6 на 6 метров и толщиной 300 мм. Затем из листа вырезается круглая заготовка весом 64 тонны, диаметром 5850 мм и толщиной 300 мм. В печи она проходит двухступенчатый нагрев при максимальной температуре 1040 градусов. Далее специалисты помещают ее в штамповую оснастку для формирования днища реактора. Усилие пресса при штамповке — 12 000 тонносил. Готовое днище направляют в печь на термообработку. С помощью термопар происходит контроль различных зон, способствующий снятию остаточных напряжений металла. Термообработка продлится 6 суток при переменном нагреве и охлаждении в температурном диапазоне 600-900 градусов Цельсия. На завершающем этапе изготовления днища атомного реактора будут выполнены операции контроля, механической обработки и наплавки.

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком оборудования реакторной установки и машинного зала для всех четырех блоков АЭС «Аккую». Предприятиями дивизиона изготавливаются реакторы, парогенераторы, насосное, теплообменное и другое оборудование, которое обеспечит надежную и безопасную работу АЭС в течение всего срока эксплуатации. Также в настоящее время на предприятиях дивизиона идет производство реакторного оборудования для атомных станций в Индии, Бангладеш, Китае, России и в других странах.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. На сегодняшний день проект полностью финансируется российской стороной. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate – «Строй-Владей-Эксплуатируй».