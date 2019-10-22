На производственной площадке кабельного завода Кабэкс была проведена экскурсия для студентов

RusCable Review выпуск 16
22 октября 2019, 15:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: КАБЭКС
Отрасль: Кабельная промышленность
17 октября на территории производственной площадки Ярославского была проведена экскурсия для студентов ГАПОУ СО "Ревдинский многопрофильный техникум" по специальности "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования".
После экскурсий по заводу многие студенты обращаются к руководству с просьбой о прохождении производственной практики. В этом году под чутким руководством главного механика Лазарева С. В. практику прошли 9 студентов. Все остались довольны получением практических навыков и благоприятной обстановкой в коллективе.