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Мероприятия

На производственной площадке кабельного завода Кабэкс была проведена экскурсия для студентов

На производственной площадке кабельного завода Кабэкс была проведена экскурсия для студентов

22 октября 2019, 15:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: КАБЭКС
Отрасль: Кабельная промышленность 

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КАБЭКС

17 октября на территории производственной площадки Ярославского была проведена экскурсия для студентов ГАПОУ СО "Ревдинский многопрофильный техникум" по специальности "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования".

После экскурсий по заводу многие студенты обращаются к руководству с просьбой о прохождении производственной практики. В этом году под чутким руководством главного механика Лазарева С. В. практику прошли 9 студентов. Все остались довольны получением практических навыков и благоприятной обстановкой в коллективе.

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Компания: Кабельный завод Кабэкс

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