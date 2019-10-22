На производственной площадке кабельного завода Кабэкс была проведена экскурсия для студентов

17 октября на территории производственной площадки Ярославского была проведена экскурсия для студентов ГАПОУ СО "Ревдинский многопрофильный техникум" по специальности "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования".

После экскурсий по заводу многие студенты обращаются к руководству с просьбой о прохождении производственной практики. В этом году под чутким руководством главного механика Лазарева С. В. практику прошли 9 студентов. Все остались довольны получением практических навыков и благоприятной обстановкой в коллективе.