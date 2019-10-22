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Инновации (разработки)

Новый российский процессор компании "Байкал Электроникс" представлен на Форуме "Открытые инновации"

Новый российский процессор компании Байкал Электроникс представлен на Форуме Открытые инновации

22 октября 2019, 16:00
Рубрика: Инновации
Метки: БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС, ЭЛЕКТРОНИКА
Отрасль: Электротехника 

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Компания «Байкал Электроникс» впервые представила свой новый процессор BE-М1000, предназначенный для широкого диапазона устройств потребительского и B2B сегментов рынка. Презентацию провел генеральный директор компании-разработчика Андрей Евдокимов на Московском международном форуме «Открытые инновации» в Сколково.

Российский процессор BE-М1000 представляет собой выпускаемую по 28-нм техпроцессу систему на кристалле, в основе которой лежат восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A57 (ARMv8-A) и восьмиядерный графический процессор Mali-T628. Процессор обладает широким набором интегрированных коммуникационных интерфейсов и высокой вычислительной мощностью, благодаря чему он сможет найти применение в рабочих станциях, моноблоках, ноутбуках, серверах и тонких клиентах.

«Байкал Электроникс» специализируется на проектировании систем на кристалле, в основе которых лежат архитектуры ARM и MIPS. Разработки компании предназначены для использования на российском и международном рынках в энергоэффективных компьютерных и промышленных системах с разным уровнем производительности и функциональности. Ее соучредителями являются компании «Т-платформы» и «Т-НАНО», один из наноцентров Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. В 2015 году «Байкал Электроникс» был выпущен процессор BE-T1000, который ориентирован на сегмент корпоративных заказчиков. С целью развития импортозамещения «Байкал Электроникс» планирует, в первую очередь, предоставить свои DBM-платы отечественным производителям оборудования и системным интеграторам для возможности разработки комплексных российских ИТ-решений.

«Я рассчитываю, что выпуск нового процессора придаст существенный импульс развитию российской ИТ-отрасли, и в ближайшее время на рынке появится целый ряд отечественных продуктов на BE-М1000, которые российские компании смогут использовать в своей работе», — заявил генеральный директор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов.

Технические характеристики процессора BE-М1000

  • Технология TSMC 28 нм;
  • CPU: 8 ядер ARM CortexA57, ARMv8-A (4 кластера по 2 ядра), до 1.5 ГГц;
  • GPU: 8 ядер Mali-T628, до 700 МГц;
  • кэш L3: 8 Мб;
  • 2 × DDR3/DDR4-2133 64 bit DRAM, ECC;
  • энергопотребление менее 30 Вт.

Встроенные интерфейсы

  • 2 × 10 GbEthernet(10GBase-KR/KX4);
  • 2 × 1 GbEthernet(RGMII);
  • 3 × PCIe Gen.3 (8+4+4 линии);
  • 2 × SATA 6G;
  • 6 × USB3.0/2.0;
  • 4K video-decoder;
  • HDMI 2.0.

«Байкал Электроникс» — фаблесс-компания, основанная в 2012 году, которая разрабатывает интегральные схемы и занимается их реализацией в России и за рубежом. Процессоры BE (Baikal) производятся на фабрике компании TSMC — крупнейшего в мире поставщика микроэлектронных компонентов. «Байкал Электроникс» сотрудничает с мировыми лидерами индустрии микроэлектроники. Технические характеристики изделий и широкий выбор программного обеспечения позволяют ее партнерам разрабатывать востребованные рынком конечные устройства.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: РОСНАНО

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