Первые трехсторонние договоры об освоении новых земельных участков гражданами, утратившими жилье в результате паводка в Иркутской области, заключены в Тулуне

Между службой заказчика Иркутской области, рекомендованными застройщиками и утратившими в результате паводка жильё гражданами заключены первые трехсторонние договоры о выделении земельных участков в микрорайоне индивидуальной жилой застройки «Березовая роща» в городе Тулун для дальнейшего строительства на них жилых домостроений.

- 5 октября 2019 года вступили в силу изменения в Закон Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» Принято около 40 заявлений от граждан. Они направлены в министерство имущественных отношений Иркутской области для проведения камеральных проверок и принятия решений о предоставлении земельных участков. Согласованы и находятся на подписании первые 8 таких договоров,- рассказал директор «Службы заказчика Иркутской области» Алексей Коротнев.

В рамках изменений пострадавший гражданин определяется с типом будущего домостроения и выбирает участок, закрепленный за застройщиком в выделенном микрорайоне. Далее с Министерством имущественных отношений подписывается соглашение об отказе от прежнего затопленного участка и предоставлении нового в собственность безвозмездно. Новый участок ставится на кадастровый учет, заносится в Росреестр. После этого подписывается трехстороннее соглашение между Службой заказчика, застройщиком и гражданином о возведении дома на выбранном участке.

Первая очередь строительства в микрорайоне ИЖС «Березовая роща» в Тулуне предполагает возведение 400 домов с земельными участками по 15 соток каждый, всего на этой территории предполагается построить порядка 1,3 тысячи домов. Определены и одобрены 6 строительных компаний, прошедших экспертизу домостроений и приступивших к возведению микрорайона, которое должно завершиться осенью 2020 года.

Пресс-служба межведомственной оперативной группы по восстановлению жилья, объектов инженерной (включая коммунальную) социальной, транспортной инфраструктуры в районах Иркутской области, пострадавших в результате паводка