РНК СИГРЭ приглашает компании принять участие в коллективной экспозиции на 48-й Сессии в Париже

Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ приглашает компании к участию в коллективной экспозиции России на Технической выставке 48-й Сессии СИГРЭ (Париж, Франция, 23-28 августа 2020 года).

Техническая выставка в рамках 47-й Сессии стала крупнейшей в истории СИГРЭ – ее посетили более 8000 специалистов из 93 стран мира, а на 13 680 кв. метрах выставочной площади приняли участие более 300 экспонентов из 33 стран.

Многие компании из России уже влились в работу СИГРЭ и начали активную работу на иностранных рынках.

В случае Вашей заинтересованности прошу направить информацию на адрес cigre@cigre.ru в срок до 10 ноября 2019 года. Предварительная стоимость 1м2 оборудованной площади 1700 - 2000 Евро (без учета НДС20% и затрат на конвертацию 5%, в случае оплаты через РНК СИГРЭ). Минимальная площадь участия в 2018 году составила 3 м2. Стандартный минимальный пакет участия отдельным стендом – 9м2. Участники коллективного стенда также делят ряд обязательных затрат и сборов.

Коллективный стенд – центр активности деловой программы российской делегации, а также отраслевых СМИ.

Участники коллективного стенда в качестве бонуса получат дополнительную возможность работы с целевой аудиторией в рамках Отчетной конференции РНК СИГРЭ по итогам 48-й Сессии СИГРЭ (март-апрель 2021 года). Подробнее: ссылка.

Ряд институтов поддержки экспорта рассматривают включение Технической выставки СИГРЭ в перечень субсидируемых мероприятий. Следите за нашими новостями.

Будем рады видеть Вас в рамках единой экспозиции лучших решений от России.

Справочно:

В 2018 году от России Сессию посетили более 150 делегатов, что превысило показатели последних 5-ти Сессий СИГРЭ и стало 6-м результатом в мире. Делегацию специалистов ведущих отраслевых организаций страны возглавил Председатель РНК СИГРЭ, Председатель Правления ФСК ЕЭС, Андрей Муров.

Крупнейшее экспертоориентированное международное мероприятие отрасли посетили руководители и специалисты ведущих организаций отрасли, таких как: Россети, ФСК ЕЭС, СО ЕЭС, Интер РАО, РусГидро, НП Совет Рынка, РаЭл, МОЭСК, ОЭК, Ленэнерго, Самарская сетевая компания, НТЦ ФСК ЕЭС, НИИПТ, ВНИИР, Энергосетьстройпроект, НИУ МЭИ, ОмГТУ, УрФУ, НГТУ, Сколтех и др.

Также расширилось участие в научной программе Сессии компаний из смежных отраслей - Транснефть, Солар Секьюрити (Ростелеком), Лаборатория Касперского и др.

В 2018 году Россия представила на Сессии рекордное количество докладов: 25 основных и 11 от Молодежной секции РНК СИГРЭ. Уровень информированности отраслевого профессионального сообщества не уступает международному, что позволяет выделять единые тренды и векторы развития научно-технического обмена между отечественными и зарубежными специалистами.

Обобщенно можно выделить три основных направления повышенной значимости, реализованные в докладах отечественных и зарубежных авторов к 47-й сессии СИГРЭ:

жизненный цикл систем;

мониторинг и диагностика;

снижение затрат.

Лучшие достижения отечественной электроэнергетики в области цифровизации, противоаварийной автоматики, кибербезопасности, создании комплексных цифровых подстанций были представлены в рамках научной части Сессии и Технической выставки.

Также были представлены разработки и практические примеры в сфере сверхпроводимости и энергоэффективности, которые ранее по решению Минэнерго РФ были включены в состав национальных проектов.

Россия впервые представила собственную разработку – комбинированный оптический трансформатор тока и напряжения, применяемый на высоковольтных цифровых подстанциях и предприятиях цветной металлургии. Эти технологии доступны еще только у двух-трех производителей в мире.

В мероприятиях технической программы приняли участие ведущие отечественные отраслевые производители: Силовые машины, РТСофт, Масса (Завод Изолятор), Тольяттинский трансформатор, Камкабель, Прософт-Системы, Эльмаш, Энергосервис, Стример электрик, АйТи-Энерджи Сервис, НПО ВЭИ Электроизоляция, Элара, Глобал Инсулейтор Групп и др.

Отдельные экспозиции были организованы у ООО «Инженерный центр «Энергосервис» и ООО «ЮМЭК ГРУПП».

Помимо уже успешных на российском и международном рынке компаний с отдельными экспозициями в Технической выставке в рамках коллективной экспозиции приняли участие и другие отечественные компании, а также стартапы Фонда Сколково:

ООО «Ай-тор»;

ООО «Марс-Энерго СК»;

ООО «Метсбытсервис»;

ООО «НПЦ Профотек»;

ООО «Северный кабель»;

ООО Научно-технический центр «Радиотехнических устройств и систем»;

ЗАО Инженерно-технический центр «Континуум».

В объединенной экспозиции РНК СИГРЭ приняли участие:

АО «НТЦ ФСК ЕЭС»;

ООО «Прософт-Системы»;

ЗАО «Позитив Технолоджиз»;

ЗАО «СуперОкс»;

АО «РТСофт»;

ООО «Тольяттинский трансформатор»;

ООО МНПП «Антракс»;

ООО «Проектно-монтажная компания Сибири».

В рамках 47-й Сессии были подписаны соглашения по линии РНК СИГРЭ, Научно-технического центра ФСК ЕЭС. Достигнуты договоренности о трансфере инновационных технологий из России в Индию и Португалию, реализации совместных проектов с представителями США, Китая и Нидерландов.