"Россети Северный Кавказ" ввели в работу первый пусковой комплекс подстанции "Головная" в КЧР

«Россети Северный Кавказ» в зоне функционирования филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» совместно с подрядной организацией завершили монтаж оборудования и ввели в работу первый пусковой комплекс на подстанции 110/6 кВ «Головная» в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии.

«Работы по техническому перевооружению питающего центра ведутся в рамках инвестиционной программы филиала. Масштабное обновление оборудования подстанции необходимо для подключения строящейся Усть-Джегутинской малой гидроэлектростанции», - рассказал директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Владимир Халюзин.

Ввод нового объекта генерации суммарной установленной мощностью генераторов 5,6 МВт планируется до конца текущего года.



В рамках выполнения мероприятий первого пускового комплекса на питающем центре произведена замена комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН) 6 кВ с монтажом двух дополнительных линейных ячеек для присоединения Усть-Джегутинской МГЭС. Установлено новое блочно-модульное здание оперативного пункта управления, где размещены панели релейной защиты и автоматики. Также смонтированы кабельные каналы и контрольные кабели, завершены пуско-наладочные работы по вводу оборудования в эксплуатацию.



Строящийся объект генерации с подстанцией «Головная» соединили две новые линии электропередачи 6 кВ протяженностью 1,5 км каждая.

После ввода в работу первого пускового комплекса специалисты филиала произвели поэтапный перевод потребителей на новые секции шин. В частности, электроэнергию от обновленной подстанции получают южная часть города Усть-Джегута, промышленные и ресурсоснабжающие предприятия, в том числе гипсовый завод, водоснабжающая организация, Большой Ставропольский канал и другие.



В рамках второго пускового комплекса на подстанции «Головная» будет произведена замена оборудования открытого распределительного устройства ОРУ-110 кВ.

Масштабное техперевооружение энергообъекта позволит не только принимать в сеть электроэнергию от Усть-Джегутинской МГЭС, но и будет способствовать улучшению качества электроснабжения запитанных от него потребителей.