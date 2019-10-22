В Омске заработала первая солнечная электростанция

На территории Омского НПЗ «Газпром нефть» при участии группы компаний «Хевел» введена в эксплуатацию первая в регионе солнечная электростанция мощностью 1 МВт. Объект генерации состоит из 2,5 тысяч солнечных модулей, установленных на незадействованных в производственных процессах площадях, а также на кровле и фасадах зданий.

В рамках проекта для получения максимальной выработки использованы двуосные автоматизированные трекеры – системы «слежения за солнцем» и двусторонние солнечные модули, произведенные на заводе «Хевел».

Губернатор Омской области высоко оценил уникальный опыт ОНПЗ по созданию экологически чистого источника энергии непосредственно на территории промышленного предприятия.

«Омский НПЗ является надежным партнером Омской области в общем деле укрепления промышленного потенциала региона. Солнечная электростанция — уникальный опыт для нашей области: и по уровню внедряемых технологий, и по снижению нагрузки на традиционную теплоэнергетику. Системный подход Омского НПЗ в реализации высокотехнологичных природосберегающих проектов служит примером для других предприятий Омска», — подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков.

«В программе развития Омского НПЗ мы внедряем инновации во все сферы деятельности, чтобы получить наилучший результат. Это и автоматизация производства, и надежные системы очистки, и, конечно, энергетика. Вне всяких сомнений — современное промышленное предприятие должно быть не только эффективно, но и экологично. Проект солнечной электростанции Омского НПЗ — это прекрасный пример такого подхода», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.