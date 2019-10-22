В юбилейной выставке "Энергетика Урала" в Уфе принимают участие более  130 российских и зарубежных компаний  

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Крупнейшие разработчики, производители и поставщики энергетического и электротехнического оборудования нового поколения собрались в Уфе. Сегодня в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» открылись XIX Российский энергетический форум и XXV международная специализированная выставка «Энергетика Урала».

На юбилейной экспозиции представлено рекордное количество крупнейших отечественных и зарубежных разработчиков, производителей и поставщиков энергетического и электротехнического оборудования. В выставке участвуют как российские компании, так и зарубежные: приехали специалисты из Швейцарии, Германии, Франции, Чехии и других стран – всего более 130 компаний. Есть и крупные игроки рынка, и начинающие. Некоторые представляют свою продукцию впервые.

Одновременно с выставкой в Уфе традиционно проходит Российский энергетический форум — деловая площадка, в работе которой принимают участие ведущие эксперты отрасли из России и зарубежных стран. Организаторами форума выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания. Мероприятия проводятся при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли РФ. Генеральным спонсором форума традиционно стала Башкирская электросетевая компания (АО «БЭСК»).



Форум объединяет руководителей ведущих энергетических компаний, представителей государственных регулирующих органов, крупнейших потребителей энергии, научно-исследовательских ассоциаций и некоммерческих организаций. До 24 октября РЭФ Уфа станет площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития отрасли с участием ведущих ученых России и Европы, экспертов из различных регионов страны, топ-менеджеров крупных энергетических компаний, представителей органов государственной власти федерального, регионального и муниципального уровня.

В рамках РЭФ состоится несколько важных мероприятий с участием представителей Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Башкортостана и профильных министерств регионов страны. Деловой программой предусмотрена работа 25 секций по различным направлениям. Модераторы и спикеры мероприятий – 220 признанных экспертов отрасли. Всего на форум и выставку приехало более двух тысяч участников.

22 октября в торжественном открытии форума и выставки приняли участие исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Раиф Абдрахимов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Игорь Ананских, заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли России Олег Токарев, исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Урал Искандаров и другие высокие гости.

Приветствуя участников мероприятия, исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Раиф Абдрахимов отметил, что в республике большое внимание уделяется развитию энергетики: «Мы активно строим солнечные электростанции. Общая мощность солнечной генерации в регионе достигла 44 мегаватт. В Башкортостане строятся малые ГЭС».

После церемонии открытия почетные гости осмотрели экспозиции компаний – участниц. Начали со стенда АО «БЭСК», где председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов рассказал об инновационных технологиях, реализуемых компанией.

Пленарное заседание «Эффективность энергетики. Итоги и перспективы» прошло при участии исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Раифа Абдрахимова, первого заместителя председателя комитета по энергетике Государственной Думы ФС РФ Игоря Ананских, директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгения Грабчака, заместителя директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Олега Токарева, генерального директора Центра энергоэффективности – XXI век, Игоря Башмакова, генерального директора Института проблем энергетики Булата Нигматуллина, председателя Правления АО «БЭСК» Дмитрия Шароватова, генерального директора ГК «Хевел» Игоря Шахрая, директора ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области» Павла Дудкевича.

По окончании пленарного заседания АО «БЭСК» провело секцию «Влияние цифровизации на эффективность энергетики», где с докладами выступили представители вузов, производители электросетевого оборудования и IT-продуктов, представив свое видение и практические решения цифровизации энергетики, их влияние на эффективность энергетических предприятий, а также перспективы цифровой трансформации электросетевого комплекса России. В дискуссии приняли участие эксперты из Москвы, Уфы, Казани, Тольятти и других регионов России.



Секция «Энергоэффективность и энергоменеджмент: механизмы и результаты» состоялась с участием руководителей: центра развития ДПС ПАО «Интер РАО»; Немецкого энергетического Агентства DENA (Германия); Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО; Ассоциации «РусЭнергоэффективность», Экспертного Совета по энергетике ТПП РФ, ООО НП «Энергосервис» (Сербия).

Второй день форума, 23 октября, откроет Международная научно-техническая конференция «Электротехнические комплексы и системы» с участием профессоров Германии, Великобритании, ученых из Москвы и Республики Башкортостан. Вопросы развития традиционной энергетики и стоящие перед ней задачи будут обсуждаться также на секции «Локализация производства оборудования для энергетики. Сложности и возможности».

В рамках форума также состоится заседание по развитию солнечной энергетики, проект установки учебной солнечной станции на крыше уфимской школы, а также дискуссии по темам: «ВИЭ в регионах: реализованные и будущие проекты», «Биоэнергетика – экологичное решение региональных вопросов», «Зеленая энергетика для бытового потребителя: ожидания и реальность».



Экспертами по этим темам выступят иностранные участники из Германии, Франции, Бельгии, Министерства промышленности и инновационной политики РБ, руководители Ассоциации специалистов ВИЭ «Зеленый Киловатт» и Ассоциации «GreenСтрой», представители городов Тольятти, Казань, Екатеринбурга, Менделеевска и Анапы.

Продлится форум до 24 октября.

С более подробной информацией и с программой форума можно ознакомиться по ссылке.











