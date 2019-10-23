Андрей Муров подвел предварительные итоги работы ПАО "ФСК ЕЭС" в 2019 году

По состоянию на середину октября 2019 удельная аварийность в Единой национальной электросети (ЕНЭС) снижена на 14% к сопоставимому периоду предыдущего года. Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила основные работы по подготовке отопительному сезону. За 9 месяцев присоединено к ЕНЭС более 1,7 ГВт мощности потребителей. Об этом сообщил Председатель Правления компании Андрей Муров на совещании с менеджментом и руководителями филиалов.

Основные задачи до конца года – сохранение надежности не ниже текущего уровня и исполнение инвестпрограммы в срок.

По снижению аварийности среди филиалов – МЭС лучшие показатели зафиксированы в МЭС Западной Сибири (снижение на 27%), Юга и Волги (снижение на 21% в каждом из филиалов). Среди производственных предприятий были отмечены Хакасское и Нижегородское ПМЭС, добившиеся роста надежности работы на 50% и более.

В январе-сентябре осуществлено технологическое присоединение к ЕНЭС 824 МВт мощности прямых потребителей, 550 МВт – сетевых организаций, 360 МВт – генерации.

На финансирование мероприятий инвестпрограммы в январе-сентябре было направлено 107 млрд рублей. С начала года выполнен ряд крупных проектов. Непосредственно в 3 квартале в Приморском крае поставлена под напряжение подстанция 220 кВ «Промпарк» (центр питания ТОР «Надеждинская»), в Амурской области – переключательный пункт 220 кВ «Зея» (участвует в схеме внешнего электроснабжения газопровода «Сила Сибири»).

Состоялся пуск нового крупного энергообъекта Оренбургской области – подстанции 500 кВ «Преображенская». В Республике Саха (Якутия) введены в режим промышленной эксплуатации новая подстанция 220 кВ «Эльгауголь» и линия электропередачи 220 кВ «Призейская – Эльгауголь» для нужд Эльгинского угольного комплекса.

Завершены проекты реконструкции подстанций 500 кВ «Иртыш» в Тюменской области, 110 кВ «Северный портал» в Республике Северная Осетия – Алания. Увеличена в 1,5 раза мощность подстанции 220 кВ «Вышестеблиевская» в Краснодарском крае.