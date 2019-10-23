Архангельские энергетики модернизировали подстанцию для подключения ледового дворца в г. Мирный

Специалисты Архангельского филиала компании «Россети Северо-Запад» модернизировали подстанцию №102А. Работы обеспечили дополнительную мощность для электроснабжения стратегических объектов космодрома «Плесецк» и социально значимых объектов в городе Мирный.

Энергетики установили на подстанции ячейки 6 кВ с вакуумными выключателями. В качестве среды для гашения электрической дуги в выключателях используется глубокий вакуум, поэтому они более надежны, чем оборудование предыдущего поколения. Выключатели намного компактнее, исправно работают при экстремальных температурах и не производят вредных выбросов в атмосферу.

Благодаря модернизации центра питания энергетики подключили к сетям новый жилой микрорайон и ледовый дворец в городе Мирный Архангельской области с населением 40 тыс. человек. Здесь проживают семьи военнослужащих космодрома «Плесецк».

Современный ледовый дворец им. Юрия Гагарина оснащен ледовой коробкой 60х30 метров, раздевалками, медкабинетом и пунктом проката коньков. Крытый каток с искусственным льдом и трибунами на 200 мест позволит жителям города круглый год заниматься хоккеем и фигурным катанием.

Кроме того, Министерство обороны РФ планирует строительство нового многофункционального гарнизонного госпиталя с современной аппаратурой. Для подключения объекта сетевая компания проложит две кабельные линии 6 кВ протяженностью 2 км, построит блочную комплектную трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ с трансформаторами общей мощностью 10 МВА.

Возведение новых социальных объектов ведется на космодроме в рамках Федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации», которая предусматривает строительство в Мирном нового жилого микрорайона, культурно-досуговых и спортивных сооружений.