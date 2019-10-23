Энергетики "Самарских сетей" завершают реконструкцию главного питающего центра г. Кинель

В филиале «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» завершается 2 этап реконструкции подстанции 110/35/10 кВ АСК-2 в п. Алексеевка Кинельского района Самарской области. Обновленный объект получит 46 МВА дополнительной мощности, что позволит повысить надежность электроснабжения существующих потребителей и обеспечить технологическое присоединение новых.

Модернизация энергообъекта проходила в два этапа и стартовала в прошлом году. Все оборудование и материалы, используемые при реализации проекта, отечественного производства, что соответствует программе импортозамещения.

В рамках выполненных работ были заменены два силовых трансформатора мощностью 40 МВА на новые по 63 МВА каждый. Установлено новое оборудование открытого распределительного устройства 110 кВ – трансформаторы тока и напряжения, разъединители, ограничители перенапряжения, опорные изоляторы и др. Устаревшие масляные выключатели заменены современными элегазовыми аналогами. Реконструировано здание закрытого распределительного устройства 10 кВ. Существующие кабели перезаведены в новые ячейки секции шин, установлены микропроцессорные средства защиты и противоаварийной автоматики. В настоящее время завершаются строительно-монтажные работы.

Завершить пусконаладочные работы и полностью ввести объект в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Подстанция 110/35/10 кВ АСК-2 введена в эксплуатацию в 1992 году и является ключевым объектом электроснабжения г. Кинель и поселка Алексеевка. Она является главным питающим центром заводов ООО «Балтика-Самара», ООО «Самарский Стройфарфор», ООО «Маяк» (производство металлоконструкций), ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», жилых домов п. Алексеевка и г. Кинель и дачных массивов.

Реконструкция энергообъекта проводится без отключения электроснабжения потребителей.