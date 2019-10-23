"Кавказцемент" ввел собственную электростанцию стоимостью 1,3 млрд рублей

АО "Кавказцемент" (Карачаево-Черкесия, один из крупнейших производителей цемента на юге РФ, входит в холдинг "Евроцемент груп") ввело в эксплуатацию собственную газопоршневую теплоэлектростанцию (ГПТЭС) мощностью 24 МВт, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

Общий объем инвестиций в проект по строительству ГПТЭС составляет более 1,3 млрд рублей. Основным поставщиком оборудования выступила финская компания Wartsila.

"За 2-3 года мы открываем еще одно очень важное, по сути, отдельное предприятие - газопоршневую теплоэлектростанцию. Большие труды, которые были вложены в последнее время в развитие "Кавказцемента", в развитие "Евроцемент груп" - это большой результат нашей совместной работы и соглашения, подписанного в прошлом году на экономическом форуме в Сочи", - сказал на торжественной церемонии запуска ГПТЭС глава КЧР Рашид Темрезов.