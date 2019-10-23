"Россети" направят около 1,7 млрд рублей на ремонт энергообъектов в Дагестане в 2019 году

Группа компаний «Россети» направит в текущем году около 1,7 млрд рублей из нетарифных источников на повышение надежности энергоснабжения жителей Республики Дагестан. Комплексная программа ремонта энергообъектов реализуется в рамках второго этапа масштабных Всероссийских Учений энергетиков.

Специалистами группы проведен технический аудит объектов электросетевого комплекса республики, по итогам которого энергетики разработали специальную программу мероприятий для модернизации и реконструкции энергообъектов региона.

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский подчеркнул, что энергокомпания продолжила положительную отраслевую практику в Дагестане вторым этапом Общероссийских Учений энергетиков. С лета текущего года в ремонтно-восстановительных мероприятиях на объектах республики вновь задействованы энергетики со всей России.

«Сегодня на энергообъектах Дагестана работают более 860 человек из 15 дочерних компаний «Россети», задействовано 257 единиц техники. До конца года предстоит отремонтировать около 4,5 тысяч километров воздушных линий разного класса напряжения, 100 подстанций и 793 трансформаторных пункта, заменить почти 5 тысяч опор. По расчетам специалистов, масштабные работы позволят повысить качество энергоснабжения почти 3 млн жителей Дагестана, на 16% снизить количество технологических нарушений, в том числе в осенне-зимний период», - отметил Павел Ливинский.

Напомним, в 2018 году «Россети» провели на территории Дагестана масштабные Всероссийские Учения энергетиков, в ходе которых были заменены около 8,2 тысяч опор, установлены 21,2 тысячи приборов учета электроэнергии, проложено 623 км самонесущего изолированного провода, отремонтировано 388 трансформаторных подстанций. В связи с многочисленными обращениями жителей, увидевших кардинальные перемены в ходе учений, были выполнены дополнительные объемы работ на участках, где их проведение изначально не планировалось.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев в ходе недавнего совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса отметил положительный эффект мероприятий и рекомендовал предприятиям других отраслей в решении производственных задач использовать положительную практику «Россетей».