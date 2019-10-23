Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу подстанции 220 кВ Хованская в столичной энергосистеме

Специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы г Москвы и Московской области» (Московское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для включения в работу подстанции ПС 220 кВ Хованская на территории Новой Москвы.

Подстанция (ПС) 220/110/20/10 Хованская, стала самым крупным питающим центром Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Установленная трансформаторная мощность ПС составляет 700 МВА. Для сравнения, суммарная трансформаторная мощность всех действующих на территории Новой Москвы подстанций классов напряжения 35-220 кВ без учета ПС Хованская составляет 1 566 МВА.

В процессе реализации проекта строительства подстанции были сооружены и включены в работу открытые распределительные устройства (ОРУ) 110 и 220 кВ с установкой двух трансформаторов 220/110 кВ установленной мощностью 250 МВА каждый и двух автотрансформаторов 220/110 кВ по 100 МВА.

Также была выполнена реконструкция ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Лесная с расширением на две линейные ячейки 220 кВ с элегазовыми выключателями для присоединения кабельных линий (КЛ) 220 кВ Лесная — Хованская № 1, № 2, выполнено строительство КЛ 220 кВ Лесная – Хованская № 1 и КЛ 220 кВ Лесная – Хованская № 2 и подключение этих КЛ в ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Хованская и ПС 220 кВ Лесная.

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу ПС 220 кВ Хованская и линий электропередачи специалисты Московского РДУ приняли участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной и рабочей документации, согласовании технических условий на технологическое присоединение энергообъектов к электрическим сетям и проверке их выполнения, а также в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу.

Специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставок) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерский центр Московского РДУ.

Выполненные специалистами Системного оператора расчеты электроэнергетических режимов позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний. Ввод в работу ПС 220 кВ Хованская обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы.