Павел Сорокин: “В долгосрочной перспективе энергетическая отрасль может стать двигателем глобального экономического роста Африки”

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в работе сессии “Россия-Африка: сотрудничество в сфере энергетики”, прошедшей в рамках Экономического Форума “Россия - Африка”.

По словам Павла Сорокина, стремительно происходит энергетическое развитие региона.

“За последние 100 лет странами Африки удалось значительно повысить свою энергетическую безопасность, найти новые ресурсы для развития экономики. В то же время у миллионов африканцев до сих пор отсутствует доступ к относительно дешевым источникам энергии, даже электричеству. Это ставит перед нами, как внешними инвесторами и полноправными партнерами, амбициозные задачи”, - отметил заместитель Министра.

По его словам, в долгосрочной перспективе именно энергетическая отрасль может стать двигателем глобального экономического роста Африки.

При этом, по словам заместителя Министра, при освоении залежей полезных энергетических ресурсов необходимо иметь ввиду ухудшающуюся экологию региона.