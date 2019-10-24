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Инвестиции (проекты)

В Петербурге с наледью на крышах будут бороться греющим кабелем

Греющий электрический кабель планируется проложить в 80 домах Санкт-Петербурга, который будет препятствовать образованию наледи на крышах. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства города.

Проблема уборки снега стала одной из самых обсуждаемых тем в Санкт-Петербурге минувшей зимой, ставшей одной из самых снежных за последние несколько лет. Жители выражали недовольство по поводу уборки улиц, угрозы падения сосулек и наледи с крыш, жаловались на протекающие кровли. Глава города Александр Беглов заявлял, что в условиях обильных "снежных залпов" прошлой зимой, городские предприятия и управляющие компании оказались не готовы справиться с их последствиями.

"До конца года электрическим кабелем будут оборудованы 80 домов. Зимой посмотрим, какой будет результат", - цитирует пресс-служба Беглова.

По его словам, если результат будет положительным, а себестоимость - приемлемой, город начнет внедрять технологию греющего кабеля в домах.

Компания: ТАСС

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