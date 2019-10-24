"Холдинг Кабельный Альянс" увеличит объем розничных продаж знаменитых подстаканников

«Холдинг Кабельный Альянс» (объединяет кабельные активы УГМК) корректирует стратегию реализации знаменитых подстаканников и другой посуды, выпускаемой на заводе «Электрокабель» в Кольчугино. Компания открыла интернет-площадку для розничной продажи продукции цеха товаров народного потребления. До этого напрямую от производителя ее можно было приобрести только в специализированных магазинах ХКА во Владимире, Екатеринбурге и Томске, а также на выставках.

«Основной упор мы всегда делали на оптовые продажи, взаимодействуя с дилерами или выполняя корпоративные заказы. Сейчас оптовая торговля для нас по-прежнему в приоритете, но мы также планируем развивать розничное направление. Спрос на посуду, выпускаемую на нашем заводе под брендом «Кольчугинский мельхиор», высокий. Не проходит и дня, чтобы люди не спрашивали, где можно купить подстаканник или турку. Интернет – самый эффективный и быстрый способ совершить покупку», - рассказал начальник отдела продаж товаров народного потребления ООО «ХКА» Владислав Третяк.

С запуском интернет-магазина компания в течение нескольких месяцев планирует увеличить собственные розничные продажи не менее, чем в 3-4 раза. Сейчас ежегодный объем розничной реализации продукции цеха товаров народного потребления через магазины ХКА и выставки составляет порядка 15 000 штук.

Стоит отметить, что под брендом «Кольчугинский мельхиор» на заводе «Электрокабель» выпускаются столовые приборы (из серебра 925 пробы или высококачественного мельхиора с покрытием золотом и серебром), посуда для кухни и ресторана (медная, посеребренная, позолоченная, никелированная и хромированная), чайные наборы, подносы, изготовленные из чистой меди песочные часы и даже наборы для бани (ведро, шайка, ковши), ионизаторы воды из чистого серебра.

Отдельным предметом гордости Кольчугинского завода являются подстаканники. В советское время было несколько предприятий по изготовлению подстаканников – и в Ленинграде, и на Украине. Но сегодня в стране, кроме Кольчугинского завода, массово их никто не изготавливает. При этом на предприятии безконвейерное производство, большинство технологических операций выполняется вручную.

В 2018 году «Электрокабель» выпустил почти 200 000 подстаканников. Если составить их друг на друга в один ряд, то получится 22,5 километра.