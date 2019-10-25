АО "МЕТАКЛЭЙ" представило инновационные разработки на выставке "K 2019" в Дюссельдорфе

Больше трех тысяч компаний раз в три года встречаются в Дюссельдорфе на выставке «Индустрия пластмасс и каучука» — самом авторитетном событии отрасли, где ведущие производители из 60 стран мира представляют свои новые разработки.

Основной темой K 2019 стала переработка вторсырья и безотходное производство. Крупнейшие игроки рынка обсудили возможности развития индустрии, ключевые тренды и курс на будущее. В этом году ключевыми темами для дискуссий стали: экологически чистые устойчивые полимеры как альтернатива традиционному пластику, инновации в производственных процессах, сырье и вспомогательные материалы.

АО «МЕТАКЛЭЙ» представило на выставке полиэтиленовое антикоррозионное наружное монослойное покрытие на основе «Метален ПЭ-21», сэндвич-панели с АТП-лентой и защитное стеклопластиковое покрытие «Кольчуга», которое предохраняет антикоррозионное покрытие труб от механических повреждений как при траншейном способе прокладки трубопровода, так и при бестраншейном. Для изготовления покрытия создано передовое производство армированной термопластичной ленты (АТП-ленты). Также компания продемонстрировала заглушки BIO, созданные на основе композиции вторичного полиэтилена высокой плотности и нанодобавок. Под действием ультрафиолета, за счет содержания органических добавок, заглушка превращается в порошок, что позволяет снизить негативные последствия для окружающей среды.