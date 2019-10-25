"ЭМ-КАБЕЛЬ" поздравляет с днем работника кабельной промышленности

25 октября 2019, 11:10
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ДЕНЬ КАБЕЛЬЩИКА
Отрасль: Кабельная промышленность
Уважаемые партнеры!
Примите искренние поздравления с нашим общим профессиональным праздником – ДНЁМ РАБОТНИКА КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Кабель – часто совсем незаметен, но именно на нём держится питание почти всего, что мы видим вокруг, чем пользуемся каждый день… Так пусть же плоды вашей работы будут долговечно служить всему, к чему они протянуты.
Желаем вам бесперебойной работы, здоровья и благополучия, точных решений и благоприятных перспектив. Пусть вам приносят радость собственные успехи и достижения!
Коллектив ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"