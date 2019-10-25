Ассоциация "Электрокабель" поздравляет с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечается День работника кабельной промышленности. Российскому кабельному производству исполняется 140 лет. Днем его рождения считается 25 октября 1879 года. Именно в этот день владелец петербургской компании «Сименс и Гальске» К. Сименс получил официальное разрешение на производство изолированной проволоки и телеграфных кабелей. В этот день принято поздравлять всех специалистов кабельного производства, вручать почетные награды и грамоты выдающимся профессионалам в этой области, а также дарить подарки.

Ассоциация «Электрокабель» вручит лучшим кабельщикам 3 вида наград: «Почетную грамоту» Ассоциации «Электрокабель», Нагрудный Знак «Заслуженный работник кабельной промышленности» и Памятный знак «За вклад в развитие кабельной промышленности».



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Поздравление с Днем кабельщика и 140-летием завода Севкабель от Геннадия Мещанова, президента Ассоциации «Электрокабель» на торжественном вечере 24 октября.

Корпоративными знаками отличия награждаются рабочие, специалисты, служащие, руководители организаций, входящих в состав Ассоциации «Электрокабель», внесшие выдающийся вклад в создание и развитие кабельного производства, создание конкурентоспособной продукции, внедрение новых технологий и техники, а также за эффективную научную деятельность и укрепление международного сотрудничества предприятий кабельной промышленности. В этом году будут награждены 26 членов ассоциации, представляющих 13 кабельных компаний.

Инфоканал Ассоциации «Электрокабель» в telegram https://t.me/Electrocable. В поиске мессенджера наберите "АЭК".

www.elektrokabel.ru , nfo@elektrokabel.ru

СПРАВКА ОБ АССОЦИАЦИИ "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ"

НП Международная Ассоциация «Электрокабель» создана в 1991 году и объединяет предприятия и компании России и стран СНГ. В состав Ассоциации входят практически все кабельные заводы бывшего Советского Союза и вновь созданные производства. Научно-техническим центром Ассоциации является ОАО «ВНИИКП».

Цели деятельности Ассоциации: