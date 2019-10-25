Энергетики филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" приступили к реконструкции стратегически важной ЛЭП в Березниковском городском округе

Специалисты «Пермэнерго» приступили к работам по реконструкции ВЛ 110 кВ «Титан – Соликамск». В рамках первого этапа предусмотрена замена 41 железобетонной опоры на металлические. Энергетикам также предстоит заменить более 5, 3 тысяч изоляторов, 38 километров неизолированного провода, выполнить ряд других важных технических мероприятий. Общий объем направленных на выполнение первого этапа работ средств составит более 84 млн. рублей. Второй этап реконструкции начнется в 2020 году.

Линия электропередачи 110 кВ «Титан – Соликамск» имеет важное стратегическое значение для экономики Березниковско-Соликамского промышленного района. Она обеспечивает электроснабжение ПАО «Уралкалий» - одного из крупнейших мировых химических гигантов, ОАО «Соликамский магниевый завод», объектов НК «Лукойл», ряда других крупных промышленных предприятий.