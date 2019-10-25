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Модернизация

Энергетики филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" приступили к реконструкции стратегически важной ЛЭП в Березниковском городском округе

Энергетики филиала Россети Урал - Пермэнерго приступили к реконструкции стратегически важной ЛЭП в Березниковском городском округе

25 октября 2019, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ПЕРМЭНЕРГО, РОССЕТИ УРАЛ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты «Пермэнерго» приступили к  работам по реконструкции  ВЛ 110 кВ  «Титан – Соликамск». В рамках первого этапа  предусмотрена замена  41 железобетонной опоры на металлические. Энергетикам также предстоит заменить  более 5, 3 тысяч изоляторов,  38 километров неизолированного провода, выполнить ряд других важных технических мероприятий. Общий объем направленных на выполнение первого этапа работ  средств составит более 84 млн. рублей. Второй этап реконструкции начнется в 2020 году.

Линия электропередачи 110 кВ «Титан – Соликамск» имеет важное стратегическое значение для экономики Березниковско-Соликамского промышленного района. Она обеспечивает электроснабжение ПАО «Уралкалий» - одного из крупнейших мировых химических гигантов, ОАО «Соликамский магниевый завод», объектов НК «Лукойл», ряда других крупных промышленных предприятий.

Компания: Россети Урал

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