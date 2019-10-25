Генеральный директор "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский проверил функционирование электросетевого комплекса Костромской области

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский совершил рабочую поездку в Костромскую область, в ходе которой проверил функционирование электросетевого комплекса региона.



Визит главы компании начался с инспекции электросетевых объектов Красносельского района электрических сетей (РЭС). В частности, Игорь Маковский побывал на одном из самых современных энергообъектов района – реконструированной в 2015 году подстанции 110-35-10 кВ «Красное», питающей более 15 тысяч жителей и ряд значимых предприятий, в их числе часовой завод, ювелирные заводы «Аквамарин» и «Платина», колхоз «Родина».



Проверил Игорь Маковский и инфраструктуру Городского и Костромского районов электрических сетей. Здесь предметом его особого внимания стали работы по созданию на базе Городского РЭС городского диспетчерского пункта (ГДП)



Данный проект реализуется в рамках концепции цифровой трансформации. ГДП оборудуют цифровыми каналами связи и информационными системами. Новый современный комплекс будет функционировать на уникальном отечественном программном обеспечении. Отсюда в режиме онлайн будет осуществляться управление всем электросетевым комплексом города Костромы и Костромского района. Часть операций будет выполняться в автоматическом режиме. Реализация этого проекта позволит повысить уровень наблюдаемости и управляемости сетями, надежность их функционирования, снизить эксплуатационные затраты на организацию диспетчерского управления.

«Будем вводить новый ГДП в 2019 году с опережением графика, - сказал глава компании Игорь Маковский, оценивая готовность объекта. - Мы должны быть нацелены выполнить цифровую трансформацию в Костромской области опережающими темпами, чтобы быстрее поставить электросетевой комплекс региона на современные высокотехнологичные «рельсы», обеспечить существенное повышение надежности и качества электроснабжения потребителей».

В исполнительном аппарате Костромаэнерго Игорь Маковский провел расширенное совещание с руководством филиала «Костромаэнерго» и начальниками РЭС. Одним из основных вопросов стало обсуждение производственных программ, направленных на обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей Костромской области, оптимизацию потерь и снижения аварийности в отдельных РЭС. Глава компании отметил, что электросетевой комплекс региона имеет хороший потенциал для развития. Рассматривая задачи, стоящие перед Костромаэнерго, Игорь Маковский в качестве ключевых приоритетов обозначил построение сети по цифровому принципу, повышение управляемости объектов сетевой инфраструктуры и надежности эксплуатации воздушных линий электропередач.



Подводя итог визита, Игорь Маковский высоко оценил исполнение филиалом, выданных им в рамках прошлого посещения поручений, а также подчеркнул значимость прямого общения с коллективом филиала. «Наш прямой диалог позволяет мне оценивать работу филиала изнутри и правильно расставлять приоритеты его дальнейшего развития. Перед «Костромаэнерго» поставлены ряд важных задач, выполнение которых позволит вывести работу электросетевого комплекса региона на качественно новый уровень», - подчеркнул Игорь Маковский.