На Богучанской ГЭС введена в строй система архитектурной подсветки

На Богучанской ГЭС смонтированы, успешно испытаны и введены в строй 110 светодиодных прожекторов, образующих единую систему архитектурной подсветки станции со стороны нижнего бьефа и по гребню бетонной плотины. Светильники размещены на здании ГЭС, на крыше зала гидроприводов, наклонной части бетонной плотины, парапетах водосбросов №1 и 2.

«В основном режиме системой автоматически управляет астрономический таймер, который включает и выключает освещение в зависимости от времени восхода и заката солнца. С учетом погодных условий - туман, снег, пасмурная погода - освещение можно включить в любое время», - рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации Денис Куценов.

Светодиоды дают белый свет, подчеркивающий основные элементы конструкции станции. По сравнению с натриевыми лампами высокого давления, которые использовались в прошлом, светодиоды потребляют значительно меньше энергии и являются более экологичными. Срок службы светодиодов больше, а в случае выхода из строя они не являются опасными отходами, нуждающимися в специальной переработке.

Проект Богучанской ГЭС разработан АО «Институт Гидропроект», главный архитектор проекта Владимир Серебрянский. Внешний облик зданий и сооружений ансамбля сохраняет преемственность архитектурного решения с другими ГЭС Ангарского каскада. В проекте предусмотрено стилевое, объемно-пространственное и цветовое единство всех объектов ГЭС, увязывающее планировку примыкающих территорий с архитектурой сооружений. Главный архитектор принял несколько решений, чтобы подчеркнуть разворот ансамбля в сторону реки - главным фасадом гидроузла стал вид со стороны нижнего бьефа.