Презентация продукции предприятий ПО "ФОРЭНЕРГО" для специалистов ОАО "РЖД"

23 октября в г. Екатеринбурге представители ПО «ФОРЭНЕРГО» приняли участие в работе «Сетевой школы передового производственного опыта», проводимой Дирекцией капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог – филиала ОАО «РЖД» (ДКРЭ).

Основными темами мероприятия были заявлены обмен опытом по вопросам совершенствования технологических процессов, применяемых при капитальном ремонте устройств электрификации и электроснабжения железных дорог, и представление инновационной продукции нескольких приглашенных отечественных производителей.

Президент ПО «ФОРЭНЕРГО» Николай Карасев в своей презентации рассказал о последних разработках входящей в ПО «ФОРЭНЕРГО» компании «Энерготрансизолятор» (г. Лысьва), выпускающей всю необходимую номенклатуру изоляторов для контактной сети железных дорог. Особый интерес у присутствующих специалистов вызвали полимерные птицезащищенные изоляторы, в конструкции которых имеются специальные заградительные рёбра, выполняющие роль антиприсадочных птицезащитных устройств, не позволяющих птице свободно присесть на изолятор и перемещаться вдоль его оси, что ограничивает проникновение птиц в зону риска поражения электрическим током. Конструкция натяжных, подвесных, консольных и фиксаторных птицезащищенных репеллентных изоляторов для контактной сети железных дорог производства ООО «Энерготрансизолятор» защищена патентом РФ и одобрена «Союзом охраны птиц России».