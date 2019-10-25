"Россети Ленэнерго" и "Россети Урал" обменялись опытом реализации проектов цифровой трансформации

В «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») состоялась рабочая встреча с представителями компаний «Россети Урал» и «Сименс» в рамках обмена опытом по реализации пилотных проектов цифровой трансформации.

Начальник департамента технологического развития и инноваций ПАО «Ленэнерго» Сергей Шувалов выступил с презентацией о пилотных проектах цифровой трансформации технологических процессов: цифровых подстанциях 35-110 кВ, пилотных зонах цифровых распределительных сетей (в том числе о цифровом РЭС), создании центра управления сетями (ЦУС) и реализации других мероприятий в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030».

Особый интерес у коллег электросетевой компании Урала вызвал проект «Модернизация распределительной сети 6 кВ в районе ПС №18», реализуемый «Россети Ленэнерго» совместно с компанией «Сименс» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Проект предполагает создание пилотной зоны цифровой распределительной сети: автоматизацию распределительных и трансформаторных подстанций, организацию удаленного мониторинга и управления, внедрение систем автоматической идентификации технологических отключений и автоматического восстановления питания потребителей, формирование CIM-модели сети, интеграцию с ГИС и АСУЭ, перевод сети на режим резистивного заземления нейтрали и проведение других работ. Внедряемые технологии обеспечат 100% наблюдаемость и дистанционную управляемость сетей.

«Целью данного проекта является отработка комплексных решений по цифровой трансформации распределительных электрических сетей, направленных в том числе на уменьшение потерь электроэнергии, оптимизацию капитальных и операционных затрат. В результате мы ожидаем значительное повышение надежности и качества электроснабжения в историческом центре, что необходимо для динамичного развития районов, присоединения новых потребителей и реализации важных инвестиционных проектов», – отмечает Сергей Шувалов.

Представители «Россети Ленэнерго» рассказали коллегам о ключевых подходах, применяемых в ходе автоматизации технологических процессов, и обсудили эффективные методы работы в решении задач, связанных с цифровой трансформацией электрической сети.

Кроме того, в рамках встречи представители «Россети Ленэнерго» провели презентацию по работе ситуационно-аналитического центра и применению корпоративной геоинформационной системы. Специалисты обсудили возможности ее использования при ситуационном управлении, а также планы дальнейшего развития в рамках реализации концепции цифровой трансформации.