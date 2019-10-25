Россети Сибирь представит достижения в цифровой трансформации на международном форуме в Омске

Делегация компании «Россети Сибирь» примет участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет 6-7 ноября в городе Омске.

Компания «Россети Сибирь» примет участие в выставочной экспозиции форума "Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана", где представит достижения и собственные разработки в области цифровых технологий, направленных на повышение эффективности деятельности операторов энергетических сетей.

В частности будут презентованы эффекты от реализации проекта «Цифровой район электрических сетей», достижения в области использования удаленных систем интеллектуального мониторинга и диагностики, основанные на новых методиках анализа технического состояния сетей.

Генеральный директор МРСК Сибири Павел Акилин подчеркнул важность цифровизации электросетевого комплекса. По его словам, благодаря внедрению цифровых технологий и «умных» сетей энергетика может стать драйвером развития экономики региона.

– Развивая цифровую электроэнергетику, проектируя и строя новые питающие центры и реконструируя существующие энергообъекты в соответствии с современными требованиями, мы выполняем задачу по цифровизации экономики, которую поставил Президент России, - подчеркнул Павел Акилин. – Цифровизация позволит потребителям получить более высокое качество энергоснабжения: значительно сократится время перерывов в электроснабжении, которые могут возникать, в том числе из-за погодных условий, что для Сибири зимой очень актуально.

Особое внимание на форуме энергокомпанией будет уделено презентации геоинформационной системы, позволяющей управлять техническими сетевыми объектами, осуществлять ситуационное управление сетями и упростить реализацию технологического присоединения. Кроме того, будут продемонстрированы инжернерные разработки, готовые масштабированию: уникальная быстровозводимая опора, использование которой позволяет серьезно сократить время на проведение аварийно-восстановительных работ; оборудование для линий электропередачи 20 кВ, использование которого более эргономично и целесообразно в определенных условиях. Стоит отметить, что последний проект был реализован совместно с казахстанскими разработчиками и впервые на сетях Россети Сибирь применен в сентябре на Дальнем Востоке – при электрификации отдаленных поселков Приморского края.

Приглашение к участию в форуме Россети Сибирь получила от губернатора Омской области Александра Буркова. Представители энергокомпании в начале октября приняли участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия в Правительстве Омской области, где обсуждались в том числе вопросы надежного электроснабжения площадок форума, а также социально значимых и инфраструктурно важных объектов города Омска в период проведения мероприятия международного масштаба.

В Омском филиале Россети Сибирь на подстанциях, задействованных в электроснабжении объектов форума, был выполнен ремонт оборудования, проведены внеплановые инженерные осмотры, проверки противопожарного состояния и тепловизионные обследования, приведены в готовность три резервных источника снабжения электроэнергией мощностью по 200 кВт каждый. На случай возникновения нештатных ситуаций накануне форума прошли командно-штабные учения, где энергетики Россети Сибирь отработали взаимодействие с органами власти и электросетевыми организациями региона.

XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества» состоится в Омске 6–7 ноября 2019 года. Организаторами форума выступают Минэкономразвития России и Министерство национальной экономики Казахстана.