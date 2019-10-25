Саудовская фирма вложит 300 млн долларов в солнечные электростанции для Эфиопии

Энергетическая компания из Саудовской Аравии ACWA Power выиграла контракт на строительство в Эфиопии двух солнечных электростанций «под ключ», сообщает местная газета Аddis Fortune. Суммарная мощность двух объектов составит 250 МВт, подряд обойдется в 300 млн долларов. Всего в тендере принимало участие 12 энергокомпаний, но именно саудиты предложили лучшие условия для долгосрочного сотрудничества и эксплуатации.

Энергокомпания ACWA Power будет проектировать и строить две солнечные электростанции (СЭС) ​​с собственным финансированием в 300 миллионов долларов. Участок под СЭС Gad расположен в 40 км от Дыре-Дауа, второй участок Dicheto эфиопское правительство отвело в 90 км от приграничного города Семера. Среди 12 компаний, принимавших участие в тендере, были EDF Group (Франция), Enel Green Power (Италия), Globe Elec (Великобритания), консорциум из Абу-Даби, Аl-Nowais (Бельгия).

Официальное подписание документов состоялось на прошлой неделе: подписи на соглашении поставил министр финансов Эфиопии Ахмед Шиде и глава правления концессии и гендиректор ACWA Пэдди Падманатан. Эфиопские энергосети тоже будут участвовать в проекте, сотрудничество по которому продлится 15-20 лет.

По условиям соглашения ACWA гарантируют безопасность проекта после выполнения всех финансовых требований, а другие компании не смогли преодолеть такое препятствие. Ранее правительство Эфиопии выдавало заемщикам гарантии конвертируемости валюты для таких проектов, но в этот раз компании придется вложиться в проект самостоятельно.

При выдаче гарантии правительство несло ответственность за покрытие отклонений от колебаний обменного курса в течение проектного периода. Однако в последнее время Эфиопия отказалась от своей гарантии и потребовало, чтобы участники торгов привлекли собственные инвестиции. ACWA стала единственной компанией, выполнившей это требование.

Таким образом, на правах собственного финансирования саудиты предложили тариф на уровне 0,025 доллара за киловатт-час электроэнергии от новых СЭС. Покупателем заявлена госкомпания «Электроэнергетика Эфиопии», чей директор отметил, что это самый низкий тариф, предложенный на торгах. Купив электроэнергию дешево, государство может продавать ее населению и предприятиям на своих условиях.

После победы в тендере дается двухнедельная пауза, в течение которой компании-участники могут оспорить решение тендерной комиссии. Жалоб не поступило, поэтому правительство Эфиопии и саудовская компания приступили к оформлению своих отношений.

Сегодня «Электроэнергетика Эфиопии» эксплуатирует и обслуживает более 12 гидроэлектростанций и три ветряные электростанции. В сумме все они вырабатывают 4290 МВт электроэнергии, которая распределяется по всей стране,

Наряду с проектом ACWA, правительство планирует закупки шести других электростанций в Метеме, Хорсо, Верансо, Веленчити, Хумере и Мекеле. Последние четыре проекта будут генерировать по 500 МВт каждый.

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