UMATEX и КНИТУ КАИ открыли новый центр компетенций в области композитов в Казани

UMATEX (предприятие Госкорпорации «Росатом») и Казанский национальный исследовательский университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) 25 октября 2019 года открыли в Казани (Республика Татарстан) научно-учебную лабораторию «Специализированный центр компетенций «Технологии композитов» на базе КНИТУ КАИ.

В торжественной церемонии открытия лаборатории приняли участие заместитель премьер-министра - министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов, заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов, ректор КНИТУ КАИ Альберт Гильмутдинов, генеральный директор UMATEX (Росатом) Александр Тюнин, генеральный директор АО «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский, генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев, директор межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ им Н.Э. Баумана Владимир Нелюб, а также другие представители бизнеса и учреждений образования.

Проект направлен на подготовку высококвалифицированных кадров в области композитов.

«В XXI веке кадры из разряда «важных» перешли в «крайне важные», потому что это самый ценный ресурс, которым обладают все предприятия, корпорации, регионы, государство. Вот почему так важно формировать компетенции новых специалистов, а также постоянно повышать квалификацию кадров. Это - одна из основных целей, на которую направлено функционирование нашего образовательного центра», - отметил ректор КНИТУ КАИ Альберт Гильмутдинов.

Во время презентации центра компетенций гостям продемонстрировали 3D-класс моделирования, где студенты создавали на компьютерах 3D-модель легкового автомобиля, аудиторию изготовления оснастки для формования прототипа легкового автомобиля из композитных материалов, кабинет выкладки прототипа автомобиля из материалов на основе углеродного волокна и процесс отверждения прототипа легкового автомобиля в шкафу, где проводится термообработка. Таким образом участники церемонии познакомились со всей цепочкой процесса изготовления изделия из композитных материалов.

«На территории Республики Татарстан композитный дивизион Росатома UMATEX занимается производством современного углеродного волокна и изделий на его основе, в частности, созданием спортивного инвентаря. Вопрос подготовки кадров очень важен для нас с точки зрения развития производственной базы и продуктов на основе углеродного волокна, а также разработки новых композитных изделий. Для нас также очень значимо, чтобы потребители наших материалов имели возможность протестировать его в прототипах изделий. Убежден, что совместный центр компетенций позволит успешно реализовать наши цели и задачи», - прокомментировал генеральный директор UMATEX Александр Тюнин.

Соглашение о создании центра было подписано между UMATEX и КНИТУ КАИ 14 февраля 2019 года. UMATEX обеспечил лабораторию оборудованием и материалами, КНИТУ КАИ предоставил площадку на базе университета, а также компетенции и высококвалифицированных специалистов в области композитных материалов. Центр компетенций призван содействовать повышению квалификации конструкторов, технологов и специалистов, работающих в области проектирования и изготовления изделий из полимерных композиционных материалов. В нем будут проводиться тестирования материалов стажировка и обучение сотрудников и контрагентов UMATEX, а также реализовываться различные образовательные программы, позволяющие проводить подготовку кадров для отрасти производства композитных материалов.

Во время открытия центра компетенций состоялось подписание соглашения о включении КНИТУ КАИ в состав Межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ». Подписи под документом поставили ректор КНИТУ КАИ Альберт Гильмутдинов и генеральный директор UMATEX Александр Тюнин. Подписание состоялось в присутствии заместителя премьер-министра - министра образования и науки Республики Татарстан Рафиса Бурганова и заместителя премьер-министра - министра промышленности и торговли Республики Татарстан Альберта Каримова.

В рамках мероприятия также состоялся круглый стол «Кадры. Технологии. Проекты». В нем приняли участие генеральный директор UMATEX (Росатом) Александр Тюнин, генеральный директор АО «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский, директор межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ им Н.Э. Баумана Владимир Нелюб, а также другие представители бизнеса и учреждений образования. В ходе дискуссии спикеры рассуждали о том, какие задачи стоят перед отраслью композитов с точки зрения формирования и развития кадров, разработки новых технологий, изготовления готовых изделий и продуктов для разных индустрий промышленности.

Для справки:

UMATEX (Росатом) включает в себя единственные в стране промышленные производства углеродного волокна (УВ): ООО «Алабуга-Волокно» в республике Татарстан, ООО «Аргон» в Саратовской области, ООО «ЗУКМ» в Челябинске, производство тканей и препрегов на основе углеродного волокна «Препрег-СКМ», «Препрег-Дубна», научно-исследовательский центр, два торговых дома, компанию по производству спорттивного инвентаря «Заряд». Научно-исследовательский центр, расположенный в Москве, оборудован самым современным оборудованием по разработке технологий ПАН-прекурсоров и УВ. На базе UMATEX реализуются инвестиционные программы по локализации и развитию в России передовых производств композиционных материалов и изделий с целью кратного увеличения российского рынка к 2025 году. По инициативе UMATEX был создан межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ» в Республике Татарстан, Московской и Саратовской областях.

Источник: Пресс-служба компании UMATEX