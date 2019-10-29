 
Подписаться на новости
Встречи

Александр Новак в интервью “России 24”: “Мы готовы обеспечить продление действующего договора с Украиной по транзиту газа на 2020 год"

По итогам трехсторонних консультаций в формате Российская Федерация – Европейский Союз – Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу “Россия 24” рассказал о текущем статусе переговоров, позиции российской стороны и готовности продолжить сотрудничество с наступлением 2020 года.

По словам Александра Новака, в ходе переговоров сторонам удалось рассмотреть весь спектр актуальных вопросов, в том числе и тех, которые касаются прямых поставок газа потребителям Украины.

“Мы констатировали, что все процессы запущены и идут по плану, но есть риски не успеть к началу 2020 года. Поэтому в качестве запасного варианта мы готовы обеспечить продление действующего договора по транзиту на 2020 год с изменением некоторых его условий”, - отметил Александр Новак.

Министр подчеркнул, что в ходе переговорного процесса российская сторона настаивает на “пакетном” решений всех претензий и вопросов.​

“В частности, это касается вопросов урегулирования судебных споров - важной составляющей взаимоотношений между “Газпромом” и украинскими партнерами, - сказал он. - Но поскольку ряд вопросов все еще требует изучения, мы договорились продолжать интенсивную работу на уровне компаний, в том числе между “Газпромом” и оператором украинской ГТС. Это касается и методики тарифообразования”.

Компания: Министерство энергетики РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Встречи
Анатолий Тихонов принял участие в заседании Российско-Вьетнамской МПК
Вопросы промышленного оснащения Республики Саха Якутия обсудили в Минпромторге России
Состоялись трехсторонние консультации в формате Россия – Европейский Союз – Украина по вопросу транзита российского газа
Павел Сорокин в интервью ТАСС: “Сейчас все стараются концентрироваться на тех запасах нефти и газа, которые можно быстро извлечь”
Эта новость часть сюжета Интервью RusCable.Ru
Другие новости сюжета:
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно