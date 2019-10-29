Александр Новак в интервью “России 24”: “Мы готовы обеспечить продление действующего договора с Украиной по транзиту газа на 2020 год"

По итогам трехсторонних консультаций в формате Российская Федерация – Европейский Союз – Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу “Россия 24” рассказал о текущем статусе переговоров, позиции российской стороны и готовности продолжить сотрудничество с наступлением 2020 года.

По словам Александра Новака, в ходе переговоров сторонам удалось рассмотреть весь спектр актуальных вопросов, в том числе и тех, которые касаются прямых поставок газа потребителям Украины.

“Мы констатировали, что все процессы запущены и идут по плану, но есть риски не успеть к началу 2020 года. Поэтому в качестве запасного варианта мы готовы обеспечить продление действующего договора по транзиту на 2020 год с изменением некоторых его условий”, - отметил Александр Новак.

Министр подчеркнул, что в ходе переговорного процесса российская сторона настаивает на “пакетном” решений всех претензий и вопросов.​