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Производство

Атомэнергомаш оснастит инновационными реакторными установками "РИТМ-200" еще два ледокола нового поколения

Инфографика о РУ «РИТМ-200»

Инфографика о РУ «РИТМ-200»

Машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» - АО «Атомэнергомаш» в лице своего дочернего предприятия АО «ОКБМ Африкантов» и АО «Балтийский завод» подписали контракт на комплектную поставку реакторных установок «РИТМ-200» для третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22220. 

«В прошлом году мы успешно закончили производство реакторных установок для первых трех ледоколов проекта. «РИТМ-200» -  уникальная разработка наших ученых. Ее создание позволило серьезно усовершенствовать конструкцию новых атомоходов, сделать их мощнее и эффективнее. Уверен, что наше сотрудничество, совместный опыт и компетенции внесут существенный вклад в развитие Арктики и Севморпути», - отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.     

«РИТМ-200» - новейшая реакторная установка для атомного ледокольного флота. Она входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное преимущество новой РУ в ее компактности и экономичности. Это в числе прочего позволяет сделать новые атомоходы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости, ледопроходимости и т.д.

Ранее предприятиями дивизиона было изготовлено три комплекта РУ «РИТМ-200» для первых трех атомоходов нового поколения.  В 2016 году состоялась отгрузка для головного ледокола «Арктика», в 2017 году - для первого серийного - «Сибирь», в 2018 году – для второго серийного - «Урал».

Универсальные двухосадочные атомные ледоколы ЛК-60Я проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лёд толщиной до трех метров.   В настоящее время на разных этапах строительства находятся три новых атомохода. В мае 2019 года было принято решение о сооружении еще двух ледоколов проекта. В августе 2019 года был подписан контракт между «РосАтомфлотом» и «Балтийским заводом» на их строительство.

Справочно

Реакторная установка «РИТМ-200» имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока. За счет этого она в два раза легче, в полтора раза компактнее и почти в два раза мощнее используемых в настоящее время реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. Одна топливная загрузка для РУ «РИТМ-200» эквивалентна 540 тыс. тонн арктического дизельного топлива. Перезагрузка топлива происходит один раз в семь лет.

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания реакторных установок - от проектирования и производства заготовок до изготовления и отгрузки заказчику. Разработчиком, а также изготовителем крышки реактора и внутрикорпусных устройств является АО «ОКБМ Африкантов». Корпус реактора и окончательная сборка выполняются в Подмосковье на заводе «ЗиО-Подольск». Производственный цикл изготовления включает 682 производственные операции. Вес одного реактора составляет 147,5 тонн, высота – 7,3 метра, диаметр – 3,3 метра. В настоящее время «РИТМ-200» также является основой для создания стационарных  и транспортабельных АЭС малой мощности, в том числе, плавучих энергоблоков. 

Компания: АО "Атомэнергомаш"

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