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Производство

"Атоммаш" изготовил днище атомного реактора нового типа для энергоблока №2 Курской АЭС-2

В Волгодонском филиале «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») изготовили днище атомного реактора для второго блока Курской АЭС-2

Оборудование было изготовлено по проекту ВВЭР-ТОИ (типовой оптимизированный, информатизированный). В изготовлении реактора нового типа используется безникелевая сталь.

Для справки: 

Днище является одним из элементов корпуса ядерного реактора и будет приварено к обечайкам из которых состоит корпус. 

В процессе штамповки заготовку диаметром 5850 мм и толщиной 300 мм нагревают в печи  при температуре 1040 градусов. Затем помещают в штамповую оснастку для «вытяжки» днища реактора. Усилие пресса при штамповке — 12 000 тонносил. Далее готовое днище отправляется в печь для термообработки на 6 суток при переменном нагреве и охлаждении в температурном диапазоне 600-900 градусов Цельсия. Затем проводится закалка - изделие вновь разогреют в печи и опускают в кессон с водой. На завершающем этапе состоятся контрольные операции, механическая обработка и наплавка. 

Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения «3+» являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный), и соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью и улучшенными технико-экономическими показателями.

АО «Атомэнергомаш» – комплектный поставщик ключевого оборудования для Курской АЭС-2. В частности, предприятия дивизиона производят реакторное оборудование, парогенераторы, главные циркуляционные насосы, компенсаторы давления, главные циркуляционные трубопроводы, сепараторы-пароперегреватели, подогреватели высокого давления, трубопроводную арматуру, вспомогательные насосы и другое оборудование реакторного острова и машинного зала.

Акционерное общество «АЭМ-технологии», основанное в 2007 году в структуре АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного дивизиона государственной корпорации «Росатом», в настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения, производителем основного комплекта оборудования реакторного зала АЭС. 

Источник: Медиа-центр АО «Атомэнергомаш»

Компания: Госкорпорация "Росатом"

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