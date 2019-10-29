Энергетики "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" обсудили перспективы управления потерями электроэнергии на семинаре в Туле

В ходе семинара, который прошел на базе Тульского государственного университета, специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» рассмотрели стратегические направления процесса управления потерями электроэнергии, а также определили возможности и вызовы в этой сфере, обусловленные цифровой трансформацией.

В рамках двухдневного семинара участники обсудили цели и задачи цифровой трансформации электросетевого комплекса «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», ознакомились с прикладными средствами, целевой архитектурой и этапами реализации проекта «Управление технологическими потерями».

Работу семинара открыл Первый заместитель директора – Главный инженер «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» Валерий Непомнящий, который в своем выступлении поприветствовал участников и подчеркнул актуальность эффективной работы по управлению потерями электроэнергии.

В мероприятии были заняты 120 сотрудников двух компаний, представляющих такие функциональные направления деятельности, как формирование балансов электроэнергии, расчет технологических потерь и аналитика потерь электроэнергии. Все эти три составляющие необходимы для оптимальной организации процесса управления потерями. От Тулэнерго в работе семинара принимали участие начальники 14 районов электрических сетей и их заместители по реализации и развитию услуг.

В своих докладах энергетики поделились с коллегами практическим опытом по формированию и анализу балансов в условиях недостатка данных средств учета, методами расчета технологических потерь и характеристиками графиков нагрузки.

Представители ПАО «Федеральный испытательный центр» рассказали о балансах электрической энергии и мощности с учетом технологических потерь, презентовали программные средства расчета технологических потерь. Также был рассмотрен процесс формирования балансов, расчет и анализ потерь в рамках программно-информационной платформы «СК-11».

Подчеркивая значимость и целесообразность проведения семинара, руководитель Дирекции энергосбережения и повышения энергоэффективности «Россети Центр» Наталья Якшина отметила:

«Во время нашей работы прошли 4 круглых стола, по результатам которых совместно, всеми участниками, была разработана структура и основные положения Регламента «Формирование и анализ балансов с учетом технологических потерь по участкам сети различных уровней напряжения. Выявление и устранение причин небалансов». При подготовке Регламента особое внимание уделялось структурным составляющим и форматам баланса, порядку их формирования, контролю и устранению причин небалансов. Важно, что в формирование основополагающего документа были вовлечены все работники, которые будут в дальнейшем его исполнять».

Заместитель руководителя Дирекции по инновационной деятельности и импортозамещению «Россети Центр» Дмитрий Рыбников, поблагодарил Тульский государственный университет за предоставленную возможность использовать площадку вуза для решения вопросов, связанных с управлением потерями в период цифровой трансформации электроэнергетики. Он также подчеркнул, что в этот процесс могут быть включены современные технические средства, такие как нейронные сети и сложные программные комплексы.

По итогам семинара будут разработаны мероприятия, которые позволят оптимизировать и структуру управления потерями, дать рекомендации разработчикам программных обеспечения в сфере контроля и снижения потерь электроэнергии.