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Контракты

Евросиб и ОАО "РЖД" подписали соглашение о сотрудничестве

Евросиб и ОАО РЖД подписали соглашение о сотрудничестве

29 октября 2019, 17:30
Рубрика: Контракты
Метки: РЖД, ЕВРОСИБ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Транспорт 

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Компания "Евросиб СПб - транспортные системы" и ОАО "РЖД" заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития контейнерных перевозок, терминально-складской, железнодорожной и инженерной инфраструктуры, следует из сообщения Евросиб.

Соответствующий документ был подписан генеральным директором ЗАО "Евросиб СПб - транспортные системы" Иваном Атемасовым и начальником Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО "РЖД" Алексеем Бельским на Международном железнодорожном форуме "PRO//Движение.1520" в Сочи.

Соглашение направлено на технико-технологическое развитие инфраструктуры железнодорожных грузовых дворов, повышение конкурентоспособности услуг, оказываемых грузоотправителям, синхронизацию развития терминально-складского комплекса с увеличивающимся потоком контейнеризированных грузов.

Евросиб сосредоточится на привлечении дополнительной грузовой базы, а Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом - на погрузочно-разгрузочных работах и организации хранения с обеспечением бесперебойности процессов и применением инновационных логистических решений.

Компания: ТАСС

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