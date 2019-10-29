Евросиб и ОАО "РЖД" подписали соглашение о сотрудничестве

Компания "Евросиб СПб - транспортные системы" и ОАО "РЖД" заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития контейнерных перевозок, терминально-складской, железнодорожной и инженерной инфраструктуры, следует из сообщения Евросиб.

Соответствующий документ был подписан генеральным директором ЗАО "Евросиб СПб - транспортные системы" Иваном Атемасовым и начальником Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО "РЖД" Алексеем Бельским на Международном железнодорожном форуме "PRO//Движение.1520" в Сочи.

Соглашение направлено на технико-технологическое развитие инфраструктуры железнодорожных грузовых дворов, повышение конкурентоспособности услуг, оказываемых грузоотправителям, синхронизацию развития терминально-складского комплекса с увеличивающимся потоком контейнеризированных грузов.

Евросиб сосредоточится на привлечении дополнительной грузовой базы, а Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом - на погрузочно-разгрузочных работах и организации хранения с обеспечением бесперебойности процессов и применением инновационных логистических решений.