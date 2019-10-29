НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает к участию в круглом столе "Информационные системы и телекоммуникации в электроэнергетике. Проблемы, решения, векторы и драйверы развития"

29 октября 2019, 15:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D2
Отрасль: Электроэнергетика
Уважаемые коллеги!
Национальный исследовательский комитет (НИК) D2 Российского национального комитета СИГРЭ приглашает вас принять участие в ежегодном заседании круглого стола «Информационные системы и телекоммуникации в электроэнергетике. Проблемы, решения, векторы и драйверы развития».
Мероприятие пройдет 5 декабря 2019 г. в Москве, на территории ВДНХ, павильон 75, конференц-зал А, зал № 3, в рамках IX Международной научно-практической конференции «Автоматизация и информационные технологии в энергетике» во время Международного форума «Электрические сети – 2019».
На круглом столе НИК D2 будет представлен обзор текущего состояния систем автоматизации, связи и телекоммуникаций в электросетевом комплексе, а также пройдут обсуждения новых технологий, перспективных решений и последних технических документов, разработанных исследовательскими комитетами CIGRE.
Тематические направления круглого стола:
Модераторы круглого стола:
Приглашаем технических руководителей и специалистов принять участие в мероприятии – выступить с докладом или в качестве слушателей.
Зарегистрироваться на мероприятие можно:
Добро пожаловать!