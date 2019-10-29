НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает к участию в круглом столе "Информационные системы и телекоммуникации в электроэнергетике. Проблемы, решения, векторы и драйверы развития"

Уважаемые коллеги!

Национальный исследовательский комитет (НИК) D2 Российского национального комитета СИГРЭ приглашает вас принять участие в ежегодном заседании круглого стола «Информационные системы и телекоммуникации в электроэнергетике. Проблемы, решения, векторы и драйверы развития».

Мероприятие пройдет 5 декабря 2019 г. в Москве, на территории ВДНХ, павильон 75, конференц-зал А, зал № 3, в рамках IX Международной научно-практической конференции «Автоматизация и информационные технологии в энергетике» во время Международного форума «Электрические сети – 2019».

На круглом столе НИК D2 будет представлен обзор текущего состояния систем автоматизации, связи и телекоммуникаций в электросетевом комплексе, а также пройдут обсуждения новых технологий, перспективных решений и последних технических документов, разработанных исследовательскими комитетами CIGRE.

Тематические направления круглого стола:

Обеспечение информационной безопасности: стимул развития информационных технологий или преграда в автоматизации технологических процессов?

Системы связи как основа информационных технологий и телекоммуникаций: реалии настоящего и выбор направлений развития будущего.

Автоматизация управления: лучшие практики реализации и особенности модернизации для формирования цифровой энергетики.

Модераторы круглого стола:

А.Р. Вериго, к. т. н., руководитель группы консалтинга и моделирования Центра Smart Grid АО «РТСофт», научный секретарь НИК D2 РНК СИГРЭ;

В.А. Харламов, к. т. н., начальник отдела оборудования ООО «Юнител Инжиниринг».

Приглашаем технических руководителей и специалистов принять участие в мероприятии – выступить с докладом или в качестве слушателей.

Зарегистрироваться на мероприятие можно:

заполнив регистрационную форму на сайте www.d2_rus.cigre.ru;

прислав заявку в свободной форме (с указанием Ф.И.О., названия организации, должности, контактного телефона и e-mail, а также информации об участии в качестве слушателя или докладчика) по электронной почте D2_info@cigre.ru.

Добро пожаловать!