На 48-й Сессии СИГРЭ Россию представят 36 докладов

Центральным офисом СИГРЭ утвержден перечень докладов к 48-й Сессии СИГРЭ. В 2020 году Россию в Париже представят 36 докладов, что превышает показатели предыдущих лет. В 2018 году на 47-й Сессии СИГРЭ участники от России представили 25 докладов (без учета докладов Молодежной секции РНК СИГРЭ).

С перечнем утвержденных докладов от России можно ознакомиться по ссылке.

В работах от России отражена проблематика по всем 16-ти направлениям исследований СИГРЭ:

А1 "Вращающиеся электрические машины" – 2 доклада

А2 "Силовые трансформаторы и реакторы" - 1 доклад

А3 "Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей" – 5 докладов

В1 "Изолированные кабели" – 1 доклад

В2 "Воздушные линии" – 3 доклады

В3 "Подстанции и электроустановки" – 1 доклад

В4 "Системы постоянного тока и силовая электроника" – 2 доклада

В5 "Релейная защита и автоматика" – 2 доклада

C1 "Планирование развития энергосистем и экономика" – 1 доклад

С2 "Функционирование и управление энергосистем" – 2 доклада

С3 "Влияние энергетики на внешнюю среду" – 1 доклад

С4 "Технические характеристики энергосистем" – 3 доклада

С5 "Рынки электроэнергии и регулирование" – 3 доклада

С6 "Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергоресурсы" – 1 доклад

D1 "Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики" – 3 доклада

D2 "Информационные системы и телекоммуникации" – 5 докладов

Регламент подготовки Российской делегации доступен по ссылке.

Исполнительный аппарат РНК СИГРЭ направит письменное уведомление авторам с инструкцией по дальнейшим этапам подготовки докладов.