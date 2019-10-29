На 48-й Сессии СИГРЭ Россию представят 36 докладов

29 октября 2019, 14:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, СЕССИЯ 48
Отрасль: Электроэнергетика
Центральным офисом СИГРЭ утвержден перечень докладов к 48-й Сессии СИГРЭ. В 2020 году Россию в Париже представят 36 докладов, что превышает показатели предыдущих лет. В 2018 году на 47-й Сессии СИГРЭ участники от России представили 25 докладов (без учета докладов Молодежной секции РНК СИГРЭ).
С перечнем утвержденных докладов от России можно ознакомиться по ссылке.
В работах от России отражена проблематика по всем 16-ти направлениям исследований СИГРЭ:
Регламент подготовки Российской делегации доступен по ссылке.
Исполнительный аппарат РНК СИГРЭ направит письменное уведомление авторам с инструкцией по дальнейшим этапам подготовки докладов.