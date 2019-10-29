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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

На 48-й Сессии СИГРЭ Россию представят 36 докладов

На 48-й Сессии СИГРЭ Россию представят 36 докладов

29 октября 2019, 14:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, СЕССИЯ 48
Отрасль: Электроэнергетика 

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Центральным офисом СИГРЭ утвержден перечень докладов к 48-й Сессии СИГРЭ.  В 2020 году Россию в Париже представят 36 докладов, что превышает показатели предыдущих лет. В 2018 году на 47-й Сессии СИГРЭ участники от России представили 25 докладов (без учета докладов Молодежной секции РНК СИГРЭ).

С перечнем утвержденных докладов от России можно ознакомиться по ссылке.

В работах от России отражена проблематика по всем 16-ти направлениям исследований СИГРЭ:

  • А1 "Вращающиеся электрические машины" – 2 доклада
  • А2 "Силовые трансформаторы и реакторы" - 1 доклад
  • А3 "Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей" – 5 докладов
  • В1 "Изолированные кабели" – 1 доклад
  • В2 "Воздушные линии" – 3 доклады
  • В3 "Подстанции и электроустановки" – 1 доклад
  • В4 "Системы постоянного тока и силовая электроника" – 2 доклада
  • В5 "Релейная защита и автоматика" – 2 доклада
  • C1 "Планирование развития энергосистем и экономика" – 1 доклад
  • С2 "Функционирование и управление энергосистем" – 2 доклада
  • С3 "Влияние энергетики на внешнюю среду" – 1 доклад
  • С4 "Технические характеристики энергосистем" – 3 доклада
  • С5 "Рынки электроэнергии и регулирование" – 3 доклада
  • С6 "Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергоресурсы" – 1 доклад
  • D1 "Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики" – 3 доклада
  • D2 "Информационные системы и телекоммуникации" – 5 докладов

Регламент подготовки Российской делегации доступен по ссылке.

Исполнительный аппарат РНК СИГРЭ направит письменное уведомление авторам с инструкцией по дальнейшим этапам подготовки докладов.

Компания: РНК СИГРЭ

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