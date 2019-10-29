Смоленскэнерго направило около 225 миллионов рублей на ремонты энергооборудования

Ремонтная программа филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» была реализована в полном объеме и в планируемые сроки. За 9 месяцев энергетики Смоленскэнерго отремонтировали 1926,99 км линий электропередачи всех классов напряжения и 703 трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ. С целью повышения качества электроснабжения потребителей Смоленскэнерго проведен ремонт отдельных единиц оборудования на 169 подстанциях 35-110 кВ. Кроме того, выполнена расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности на площади 2501,26 гектаров. Реализация данных видов работ позволит обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей и снизит риски отключения линий по причине падения деревьев. Объем финансирования ремонтной программы филиала за прошедший период составил 224,997 млн рублей.

Основной объем работ выполнялся силами собственного персонала (хозспособом) без привлечения подрядных организаций. Это не только позволило снизить оперативные издержки, но и сохранить плановые физические объемы ремонтов. Активная стадия реализации ремонтной кампании приходилась на теплое время года, однако реализация запланированных работ началась с января.

Самым крупным объектом ремонтной программы в этом году стал ремонт подстанции 110/35/10кВ «Тёмкино», которая является основным питающим центром одноименного населенного пункта - административного центра Тёмкинского района Смоленской области. Здесь специалисты филиала произвели капитальный ремонт разъединителей и выключателей, а также текущий ремонт двух силовых трансформаторов 110 кВ общей мощностью 20 МВА.

Все работы в рамках ремонтной программы проводились в строгом соответствии с нормативными правилами и требованиями законодательства. Своевременное выполнение ремонтов является важным направлением подготовки Смоленскэнерго к прохождению отопительному периоду. С помощью современных методов организации и применения современных технологий филиал повышает надежность электроснабжения потребителей, увеличивает срок эксплуатации оборудования и сокращает затраты на плановые работы.