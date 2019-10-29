Компания Enel Green Power торжественно запустила новую производственную линию гетероструктурных двусторонних солнечных панелей (HJT) на заводе 3SUN

29 октября 2019, 17:00
Рубрика: Производство
Метки: Enel, ЭНЕЛ, ВИЭ, СЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Двусторонняя солнечная панель на основе гетероструктурной технологии (HJT)
Компания Enel Green Power открыла новую производственную линию на своем заводе 3SUN по созданию двусторонних солнечных панелей на основе гетероструктурной технологии (HJT), которая сочетает в себе аморфный и кристаллический кремний. Президент региона Сицилия Нелло Музумечи, мэр Катании Сальво Польезе, Глава Enel Green Power Антонио Каммисекра, а также глава 3SUN Антонелло Ираче совместно дали старт производству на заводе.
Это событие завершает проект технологического перехода для завода 3SUN 2.0. Проект был запущен во втором квартале 2018 года и был разделен на три этапа с целью создания так называемой «Фабрики солнца» (ит. "La fabbrica del sole") Enel Green Power, способной выпускать солнечные панели на непрерывной основе, 24 часа в сутки, 365 дней в году, производя около 1400 панелей в день, что в общей сложности составит около 500,000 панелей в год.
Антонио Каммисекра, Глава Enel Green Power, прокомментировал: "Запуск этой новой производственной линии является важной вехой и тем процессом, которому Enel Green Power оказала активную поддержку. Мы верили и инвестировали в этот передовой инновационный проект, таким образом стремясь подчеркнуть высокое качество итальянской промышленности на мировой арене, особенно в таком конкурентном секторе, как солнечная энергия. Мы будем стараться и в дальнейшем проводить исследования и развивать эту технологию, так как мы стремимся к повышению ее эффективности, устойчивости и конкурентоспособности, будучи уверенными, что мы являемся глобальным технологическим форпостом сектора солнечной энергетики".
Антонелло Ираче, Глава 3SUN, сказал: "Мы являемся первой компанией в мире, которая в промышленных масштабах производит солнечные панели на основе инновационной двусторонней гетероструктурной технологии "HJT". Мы надеемся стать движущей силой для всей отрасли, поэтому путем развития инноваций в области технологий генерирования солнечной энергии мы хотим сделать так, чтобы солнечная энергия стала практичным решением в вопросе добычи чистой энергии везде, где светит солнце».
Двусторонние солнечные панели обладают эффективностью более 20% и номинальной мощностью 400 Вт. Функция "двустороннего захвата" позволит улавливать солнечное излучение в том числе с обратной стороны поверхности и, таким образом, генерировать на 30% больше энергии. Кроме того, предыдущие модули имели жизненный цикл не более 25 лет, в то время как новые панели смогут работать более 35 лет при высокой производительности даже в экстремальных погодных условиях.
Этот технологический рывок позволит данному предприятию в Катании достичь номинальной производственной мощности объемом около 200 МВт в год и, таким образом, стать самым автоматизированным объектом по производству солнечной энергии в мире. На заводе будут работать более 300 сотрудников, еще более 600 человек будут задействованы в смежных бизнес-процессах. Цель состоит в том, чтобы преодолеть теоретический предел КПД кремниевых элементов в ближайшие пять лет за счет постоянных инноваций в технологии, а также достичь более 28% их эффективности.
Инвестиции частично финансировались Европейскими научно-исследовательскими и инновационными программами (Horizon 2020), частично Министерством экономического развития Италии и регионом Сицилия, а также с помощью программ бонусного стимулирования за развитие проектов Smart Factory 4.0.