Дания наконец выдала разрешение на строительство "Северного потока-2"

Дания выдала разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2». Его укладка в датских водах начнется в ближайшие недели, сообщил оператор. До конца года одна нитка газопровода будет построена точно.

В Датском энергетическом агентстве (DEA) заявили, что одобрили юго-восточный маршрут балтийского газопровода. Речь идет об участке протяженностью 147 километров, который проходит в экономической зоне Дании в Балтийском море к югу от острова Борнхольм.

«Разрешение выдается в соответствии с Актом о континентальном шельфе и в соответствии с обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву. Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом безопасности ресурсов и окружающей среды и, если необходимо, утвердить маршрут укладки трубопровода», — говорится в официальном сообщении датского регулятора.

Ранее в DEA заявляли EADaily, что юго-восточный маршрут является более подходящим, чем северо-западный, исходя из параметров окружающей среды и безопасности — таких как воздействие на судоходство и районы «Натура 2000» (сеть охранных участков, которые являются центральным элементом в охране биоразнообразия на территории стран — членов ЕС).

«Мы рады, что получили согласие Дании на строительство магистрального морского газопровода „Северный поток ‑ 2“ на континентальном шельфе Балтийского моря к юго-востоку от острова Борнхольм. Мы продолжим конструктивное сотрудничество с датскими властями для успешного завершения строительства газопровода», — сказала Самира Кифер Андерссон, менеджер по разрешениям в Дании компании Nord Stream 2 AG.

Оператор проекта сообщил, что подготовительные работы, такие как установка защитных бетонных подушек и устройство каменной наброски в местах пересечения с существующими объектами инфраструктуры (кабели и газопроводы), а также трубоукладка, начнутся в ближайшие недели. «Для строительства датской секции будут использованы трубы с логистического терминала в Мукране на немецком острове Рюген», — отметили в Nord Stream 2 AG. По данным Marinetraffic, трубоукладчик Solitaire, который ведет строительство газопровода, по-прежнему находится в эстонском порту Мууге.

Напомним, что проект «Северного потока-2» предусматривает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ранее разрешение на строительство выдали ФРГ, Финляндия и Швеция, оставалась только Дания. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что датский участок небольшой (150 километров каждой нитки газопровода) и его можно уложить за пять недель. Таким образом «Северный поток-2» еще можно завершить до конца года с учетом пуско-наладочных работ.

Против «Северного потока — 2» выступают некоторые страны, включая Украину, которая опасается потерять транзит, а также США, заинтересованные в продаже Европе своего сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее Датском энергетическом агентстве заявляли EADaily, что не знают, когда выдадут разрешение на строительство «Северного потока-2» в экономической зоне страны в Балтийском море.

«В настоящее время Датское энергетическое агентство рассматривает полученные ответы (результаты публичных консультаций по юго-восточному маршруту „Северного потока-2“ в Дании и соседних странах в соответствии с Конвенцией Espoo. — Ред.) и параллельно оценивает заявку. Сейчас невозможно сказать, сколько времени займет этот процесс. Это зависит среди прочего от возможных дальнейших консультаций со странами в рамках Конвенции Espoo», — говорилось в сентябрьском письме из DEA.



EADaily