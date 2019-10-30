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Инвестиции (проекты)

Мэрия Нижнего Тагила определила застройщика дома за 68,1 миллиона рублей в Уральце

Мэрия Нижнего Тагила определила застройщика дома за 68,1 миллиона рублей в Уральце

30 октября 2019, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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28 октября был определен исполнитель контракта на строительство многоквартирного дома в посёлке Уралец на 68,1 миллиона рублей. Им стало ЗАО «Стройкомплекс».

Новый жилой дом предназначен для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Срок выполнения заказа 10 месяцев с момента подписания контракта. Подготовительные работы должны начаться в ноябре этого года, а ввод дома в эксплуатацию запланирован на август 2020 года. Здание будет состоять из четырёх этажей с двумя подъездами. Всего в доме будет 30 квартир: шесть однокомнатных, шестнадцать двухкомнатных и восемь трехкомнатных.

Напомним, ранее компания «Стройкомплекс» выступала подрядчиком в рамках программы по ремонту МКД. Подрядчик отреставрировал дома сталинского периода по адресам Победы, 29, Восточный проезд, 2 и Жуковского, 4. Также организация проводит работы по строительству детского сада в микрорайоне «Муринские пруды» на 170 мест на сумму 130 миллионов рублей. Отметим, что дошкольное учреждение откроется в середине лета следующего года.

tagilcity.ru

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