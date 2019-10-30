ОДК поставила газоперекачивающие агрегаты для наземного участка "Северного потока 2" в РФ

АО "ОДК - Газовые турбины" (ОДК-ГТ, входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию", ОДК) поставило четыре газоперекачивающих агрегата мощностью 25 МВт (ГПА-25) для нужд ООО "Газпром инвест", сообщила пресс-служба ОДК.

ОДК-ГТ поставила полный комплект агрегатов для компрессорной станции (КС) "Бабаевская", ввод газоперекачивающего оборудования в строй планируется в 2020 году. КС "Бабаевская" будет расположена на сухопутном участке Грязовец - КС "Славянская" строящегося газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2).

В составе наземной части магистрального газопровода будет обустроено шесть участков трассы, а также семь компрессорных станций, в том числе "Бабаевская". Также здесь будут проложены кабельная линия связи, кабели автоматики и электроснабжения, линия электропередачи, радиорелейная линия связи и установлены узел приема-запуска внутритрубного устройства, крановые узлы, площадки узлов редуцирования газа и газоизмерительные станции, построены временные и постоянные подъездные автодороги и другие необходимые объекты.

Interfax